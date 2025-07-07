Только вопрос времени: когда в Украине могут появиться еврогиганты Lidl и Biedronka

В Украине могут появиться европейские торговые сети Lidl или Biedronka. Но супермаркеты этих представителей, скорее всего, откроются уже после завершения полномасштабной российской агрессии.

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Об этом председатель правления и соучредитель Ассоциации ритейлеров Украины (RAU) Андрей Жук заявил Wiadomosci Handlowe. Он считает маловероятным появление в Украине новых крупных западных продуктовых сетей во время полномасштабной войны, но при условии прекращения боевых действий и благоприятных условий прекращения огня иностранный бизнес сможет снова инвестировать в страну.

Отмечается, что в 2021 году лидер европейского ритейла, немецкий Lidl, уже был готов открыться в Украине, но из-за агрессии РФ эти планы отложили на неизвестный срок. Украинский филиал должен был возглавить "ветеран" Lidl Polska Адам Мищишин. С тех пор планы компании по развитию в Украине в Lidl официально не комментировали.

Выйти на украинский рынок хотела и "номер 2" польского ритейла Biedronka. Несколько месяцев назад в СМИ появилась информация, что владелец сети, португальская Jeronimo Martins Group, в 2020 году вела переговоры по поглощению сети АТБ, но они ни к чему не привели.

"Я не скрываю, что Украину также изучали и, вероятно, будут изучать снова после решения нынешнего конфликта", – заявил в 2022 году член правления Biedronka Мацей Луковский.

Генеральный директор Biedronka в Польше Луис Араужо также оптимистично настроен относительно развития в Украине. Он уверяет, что сеть "рассмотрит возможности развития" в Украине в долгосрочной перспективе, поскольку концепция дисконтных ставок сети хорошо сработает в странах, граничащих с Польшей.

И эти сети продолжают следить и исследовать украинский рынок ритейла даже во время войны, заявил Андрей Жук Delo.ua. Зато экспансия в Украине другой популярной в Польше торговой сети – Żabka – маловероятна.

Кроме того, в Украине уже активно развиваются торговые сети в непродовольственном сегменте. Наиболее уверенно себя чувствует торговая группа LPP (магазины одежды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay), которая даже несмотря на "полномасштабку" открыла в Украине в 2024-2025 годах более 150 новых магазинов. Также идет экспансия других польских непродовольственных ритейлеров: CCC (14 магазинов), Smyk (10 торговых точек), Wittchen (8) и HalfPrice из группы CCC (4 магазина).

Как уже сообщал OBOZ.UA, импорт европейских сыров в Украину резко вырос. Так, в мае-2025 твердых, полутвердых и "белых" сыров было закуплено сразу на 30% больше, чем в мае-2024. При этом украинские производители испытывают существенные трудности с реализацией своей продукции. Что, впрочем, не заставляет их снижать базовые цены на свои сыры.

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