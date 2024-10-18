Группа ТАС Тигипко объявила о покупке Идея Банка: раскрыта сумма сделки

Компания Alkemi Limited (Кипр) из группы "ТАС" Сергея Тигипко официально объявила о покупке Идея Банка. Базовая сумма сделки составляет 34 млн долларов.

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Об этом говорится в официальном коммюнике Группы "ТАС", которое есть в распоряжении OBOZ.UA. Сообщается, что договор с правление Getin Holding был подписан 18 октября.

Теперь для завершения сделки компаниям потребуется разрешение от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и согласование передачи акций Национальным банком Украины (НБУ). "Соглашение регулируется английским законодательством и требованиями Варшавской фондовой биржи", – говорится в сообщении.

Согласно подписанному соглашению, цена акций Идея Банка Украины составит 34 млн долларов в эквиваленте евро при ожидаемом уровне налогообложения доходов банков в 50%. Сумма увеличится до 36 млн долларов, если налогообложение доходов банков останется на уровне 25%, добавили в компании.

Если же сделку завершат после 31 декабря 2024 года, сумма будет расти на 800 тыс. долларов каждый месяц, начиная с января-2025. Это связано с новыми нормами налогообложения банков, которые будут действовать в следующем году.

Группа "ТАС" – это украинская финансово-промышленная группа, которая представлена в банковской сфере, страховании, вагоностроении, металлургии, производстве упаковочных материалов, логистике, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и недвижимости. Акционером группы является Сергей Тигипко.

Идея Банк – один из самых старых банков в Украине. Он был основан еще в 1989 году, тогда назывался Прикарпатлесбанк. С 2007 года банком владела польская группа Getin Holding S.A. А в 2019 году эта группа подписала соглашение о продаже банка Dragon Capital за 1,4 млрд грн. В 2020 году стало известно, что сделка сорвалась. В том же году собственник польского Idea Bank Лешек Чарнецкий стал фигурантом местного расследования, а "дочку" передали одном из крупнейших банков Польши Pekao SA.

В Украине Идея Банк является прибыльным. По данным НБУ, его чистая прибыль за 2023 год составила 509,9 млн грн. А по состоянию на начало 2024 года банк был 26-м в стране по размеру активов – 11,01 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект оприватизации государственных банков. Новые правила позволят продавать доли государства в банках, а не сразу все 100% акций, также будут введены новые требования к инвесторам. Цель – уменьшить присутствие государства на банковском рынке и привлечь больше инвесторов. Первыми могут стать Сенс Банк и Укргазбанк.

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