Tesla скинули с пьедестала в Европе: электрокары Маска уступили даже "китайцам"

В апреле продажи электрокаров Tesla в Европе сократились вдвое – это свидетельствует о том, что последствия политической деятельности гендиректора компании Илона Маска продолжают наносить ущерб его компании. Компания уже выпала из десятки крупнейших автобрендов, впервые уступив китайскому производителю BYD.

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Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на данные рыночного исследования Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Аналитики подсчитали, что в апреле продажи Tesla в Европейском Союзе упали на 52% в годовом исчислении – до 5475 единиц в сравнении с 11 540 годом ранее. В масштабах ЕС, Великобритании и стран Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) продажи сократились на 49%.

Отмечается, что падение продаж продолжается с января, когда Маск вошел в администрацию президента США Дональда Трампа, возглавив Департамент эффективности правительства (DOGE). После этого в США и Европе прокатились серия протестов в автосалонах Tesla.

При этом в целом, в прошлом месяце авторынок электромобилей в ЕС вырос – продажи новых машин увеличились на 26,4% – до 558 262 единиц. Это соответствует 15,3% от общей доли рынка ЕС.

"Доля электромобилей медленно набирает обороты, но рост остается постепенным и неравномерным в странах ЕС", – говорит генеральный директор ACEA Сигрид де Врис.

По данным аналитической компании Jato Dynamics, на этом фоне Tesla, когда прежде была лидером продаж на рынке электромобилей, в апреле уступила десятерым конкурентам. Среди них оказались такие автогиганты как Volkswagen, BMW, Renault и китайский бренд BYD, впервые обогнавшую американского производителя в Европе.

Кроме того, Tesla может столкнуться с жесткой конкуренцией в Китае, где BYD снизила цены на 22 модели своих электромобилей. В результате самая бюджетная модель Seagull подешевела на 20% и теперь в базовой комплектации стоит 55,8 тыс. юаней, что ипримерно на 75% меньше самой дешевой модели Tesla – Model 3, которую продают в КНР за 231 тыс. юаней, сообщает The Telegraph.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в апреле совет директоров крупнейшего производителя электрокаров Tesla всерьез занялся поиском нового генерального директора, который должен стать преемником миллиардера Илона Маска. К такому решению привели падение акций компании и сосредоточение Маска на работе в администрации президента США Дональда Трампа.

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