Илон Маск может покинуть не только Белый дом: миллиардера "выгоняют" из Tesla

Около месяца назад совет директоров крупнейшего производителя электрокаров Tesla всерьез занялся поиском нового генерального директора, который должен стать преемником миллиардера Илона Маска. К такому решению привели падение акций компании, а также сосредоточение Маски на работе в администрации президента США Дональда Трампа.

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Об этом сообщило The Wall Street Journal, ссылаясь на ознакомленные источники. Они утверждают, что члены правления обратились в несколько фирм по подбору руководителей для разработки официальной процедуры поиска следующего гендиректора.

Приблизительно тогда же руководство Tesla встретилось с Маском и попросило его больше времени уделять работе в компании, а также публично заявить об этом. По данным СМИ, Маск не возражал. В то же время, соучредитель Tesla Джей Би Штраубель встречался с крупными инвесторами, чтобы заверить их, что компания находится в надежных руках.

Отмечается, что совет директоров сузил свое внимание к одному крупному HR-агентству, но на каком этапе находится планирование преемственности сейчас, определить не удалось. Также непонятно, был ли Маск, который и сам входит в совет директоров, осведомлен о поисках его преемника, или его обещание проводить уделять больше времени Tesla повлияло на это.

Маск эту информацию опровергли. "Это чрезвычайно грубое нарушение этики, которое в The Wall Street Journal опубликовали очевидно ложную статью, не став включать в нее однозначное опровержение от совета директоров Tesla", - написал миллиардер в своем микроблоге Х.

Председатель совета директоров Робин Денхольм также назвала публикацию в СМИ ошибочной.

" Это абсолютная неправда (и об этом было сообщено СМИ до публикации отчета). Генеральным директором Tesla является Илон Маск, и совет директоров очень уверен в его способности продолжать реализацию увлекательного плана роста", - заявила Денхольм.

Следует отметить, что Илон Маск присоединился к Tesla в 2004 году – сначала как инвестор, а затем вошел в совет правления и впоследствии его возглавил. В 2018 году он ушел с этого поста, но остался глубоко вовлеченным в работу компании.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Илон Маск возглавил в администрации Дональда Трампа Департамент эффективности государственного управления (DOGE). Впрочем, он уже дал понять, что планирует скоро оставить работу на президента – миллиардер сказал, что для него было честью "работать с кабинетом Трампа".

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