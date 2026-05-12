Теперь действуют по все Украине: "Укрпочта" изменила правила расчетов за услуги

С 1 мая 2026 года "Укрпочта" внедрила оплату банковскими карточками в 100% населенных пунктов страны. То есть даже в самых маленьких селах и на прифронтовых территориях теперь можно требовать безналичный расчет – при условии наличия связи. До конца июня 2026 года планируется расширение функционала, везде на "Укрпочте" также позволят снимать наличные и пополнять банковские карты.

Также руководство "Укрпочты" в очередной раз анонсировало намерения по получению банковской лицензии и созданию "Укрпочта.Банка". Об этом, в свойственной ему манере (с матом), написал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в своем Telegram-канале.

"Несмотря на все политические, юридические и медийные новости, как говорил классик "Этот день настал", или почему отныне финансовая инклюзия в Украине — больше не пи...ж (оригинальная лексика сохранена. – Ред.), а реальность, когда за дело берется Укрпочта", – написал Смелянский.

Сейчас более 1850 передвижных отделений, оснащенных POS-терминалами, охватывают более 25 тыс. населенных пунктов Украины. По словам руководства "Укрпочты" услуга охватит всех "от лежачей бабушки в маленьком селе до наших героев ВСУ на прифронтовых территориях".

По планам Смелянского реализованный этап является лишь началом масштабной стратегии развития финансовых услуг. До конца июня 2026 года планируется расширение функционала, что позволит клиентам не только осуществлять оплату, но и снимать наличные и пополнять банковские карты.

Следующим шагом до конца года станет обеспечение каждого почтальона мобильным устройством для приема безналичных платежей, что позволит обслуживать людей с инвалидностью непосредственно дома.

Гендиректор "Укрпочты" подчеркивает, что важной особенностью проекта является то, что цифровизация услуг была проведена исключительно за собственный счет национального оператора почтовой связи. Для воплощения этих нововведений не было привлечено государственных или грантовых средств.

Как и зачем "Укрпочта" хочет стать банком

Также гендир Смелянский в очередной раз поделился планами запуска "Укрпочта.Банка". Почтовый оператор уже 8 лет планирует "стать банком". Компания искала банк, приобретение которого позволило бы ей предоставлять финансовые услуги в отдаленных уголках Украины в почтовых отделениях.

Ранее глава "Укрпочты" уверял, что превращение почты в банк позволит государству сэкономить до 5 млрд грн в течение следующих 3-5 лет. Планировалось сэкономить на услугах по доставке пенсий и соцпомощи населению.

До начала полномасштабной войны, а именно в январе 2022-го, "Укрпочта" обращалась в НБУ с запросом о покупке Альпари Банка. В июне 2022-го соглашение согласовал Антимонопольный комитет, но 29 мая 2023 года НБУ отклонил его из-за "недостатков в документах".

Уже в декабре 2023 года единственный акционер Альпари Банка решил прекратить осуществление банковской деятельности без прекращения юридического лица. Свою деятельность банк фактически прекратил 14 мая 2024 года.

"Мы планируем сделать услуги доступными в течение ближайших 4-6 месяцев, но на всякий случай говорим "год". Может, и раньше всех удивим", – написал Игорь Смелянский 28-го января 2025 года.

Однако и следующий банк, который хотела получить "Укрпочта" – ПИБ (Первый инвестиционный Банк) стал государственным в январе 2024 года. Произошло это по решению Высшего антикоррупционного суда, согласно закону о санкциях.

Он был передан Минразвития. 19 февраля НБУ принял решение об отнесении ПИБа к категории неплатежеспособных – основанием для этого Нацбанк назвал "невыполнение требования о представлении доработанного плана финансового оздоровления".

