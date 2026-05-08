"Укрпочта" привязала стоимость перевозок к цене топлива: изменятся ли тарифы

"Укрпочта" изменила подход к расчету стоимости магистральных автоперевозок: цены услуг подрядчиков начали автоматически корректировать, в зависимости от рыночной стоимости дизельного топлива. Для клиентов тарифы не меняются.

Об этом сообщили в самой компании. Отмечается, что первые договоры с официально закрепленным механизмом автоматической корректировки цен были заключены в конце апреля.

Почему возникла проблема

Когда топливо резко дорожает, перевозчики не могут работать по старым ценам – и либо пересматривают условия, либо отказываются от отдельных рейсов. Но правила публичных закупок жестко ограничивают возможность изменять стоимость уже заключенных тендерных договоров. Это создавало риски срывов доставки.

"Когда растет цена на топливо, компании-перевозчики больше не могут работать по старым ценам. Поэтому мы привязали цены на услуги, которые предоставляются "Укрпочте", к среднерыночным ценам на топливо из официальных источников. Это позволяет компании стабильно работать, не останавливать перевозки и одновременно действовать прозрачно", – объяснил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Что изменилось

В конце апреля компания заключила новые договоры на перевозку грузовиками по Украине – впервые с официально закрепленным механизмом автоматической корректировки цен. Привязка идет к среднерыночным ценам на дизель из официальных источников.

Ежедневно транспорт "Укрпочты" преодолевает сотни тысяч километров и обеспечивает доставку в более 26 000 точек по всей стране – включая прифронтовые общины.

В то же время новый механизм касается только стоимости услуг, которые "Укрпочта" закупает у подрядчиков – не тарифов для отправителей. Параллельно компания продолжает инвестировать в автоматизацию, развитие сети почтоматов и точек выдачи, чтобы сдерживать операционные расходы.

