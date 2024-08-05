"Теневой флот" Кремля: кто и как помогает россиянам обходить западные санкции

Россия использует "теневой флот" газовозов, подделывающих свое местонахождение, чтобы обойти западные санкции и продолжать экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Одним из таких судов является Pioneer, работающий под управлением малоизвестной индийской компании и скрывающий свое реальное местонахождение.

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Об этом сообщает Bloomberg. Россия, сталкиваясь с западными санкциями, находит новые пути для транспортировки своего сжиженного природного газа.

Одним из таких методов является использование так называемого "теневого флота" – группы судов, подрабатывающих свое местонахождение и работающих под управлением малоизвестных компаний. Эти суда помогают Москве обойти международные ограничения и продолжать экспорт газа.

Самир Мадани, соучредитель TankerTrackers.com, идентифицировал корабль, пришвартовавшийся на экспортном заводе Arctic LNG 2, как судно Pioneer. Он обратил внимание на внешний вид палубы и размеры судна, а также на то, что оно посылает сигналы, указывающие на то, что оно находится в 1300 километрах от реального места пребывания. Этот метод, известный как спуфинг, является характерным признаком "теневого флота".

Pioneer является частью подозреваемого "темного флота" судов СПГ, который Москва собирает для транспортировки газа покупателям. Это напоминает группу кораблей, предназначенную для транспортировки российской нефти. Спутниковые снимки, сделанные 1 августа, впервые показали танкер СПГ на арктическом объекте, которому тяжело было начать экспорт из-за западных ограничений.

Согласно глобальной базе данных Equasis, Pioneer управляется компанией Ocean Speedstar Solutions. Эта компания была зарегистрирована в июне 2024 г. в Индии. Владельцем судна является Zara Shipholding, которая имеет тот же адрес, что и Ocean Speedstar. До июня кораблем управляла компания Nur Global Shipping, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах, в зоне свободной торговли, известной своей непрозрачностью.

Страховая компания Pioneer также внесена в список "неизвестных" в базе данных Международной морской организации. Это еще одна характеристика кораблей "теневого флота", что усложняет их идентификацию и отслеживание.

В ноябре 2023 г. США ввели санкции против завода Arctic LNG 2, чтобы не допустить начала экспорта. Хотя завод начал производство в декабре, топливо до сих пор не отгружалось из-за ограничений, не позволявших иностранным компаниям поставлять специализированные транспортные средства.

Данные отслеживания судна Pioneer указывают на то, что судно находится в Баренцевом море северо-восточнее Норвегии, вдали от Arctic LNG 2. Однако спутниковые изображения, проверенные Bloomberg, не показывают корабль в месте, указанном системой слежения. Это свидетельствует об использовании спуфинга для сокрытия реального местонахождение судна.

В июне 2024 года Ocean Speedstar взяла на себя управление еще одним подозреваемым теневым судном СПГ Asya Energy, также ранее управлявшимся дубайской компанией Nur Global Shipping. По данным отслеживания судов, газовоз Asya Energy также находится в Баренцевом море.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз (ЕС) и Великобритания готовятся ужесточить проверки по нефтяному флоту России. В результате корабли т.н. теневого флота, то есть участвующие в продаже российской нефти в обход ценового потолка, могут оказаться под санкциями.

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