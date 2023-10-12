Тенденции на рынке труда изменились: кого ищут работодатели в Украине
В начале осени украинский бизнес готовится к пику продаж, традиционно приходящимся на конец года. Поэтому бизнес активно ищет специалистов по маркетингу.
Количество вакансий в категории "Маркетинг, реклама, PR" увеличилось на 5% против августа (5 745 вакансий), об этом свидетельствуют данные кадрового портала. Также выросло количество предложений работы в категориях:
- "СМИ, издательство, полиграфия" (+8%, 1911);
- "Логистика, состав, ВЭД" (+8%, 10944);
- "Рабочие специальности, производство" (+4%, 19685);
- "Бухгалтерия, аудит" (+4%, 6788).
Эта же тенденция наблюдается и за конкретными должностями. В настоящее время растет спрос на таких специалистов:
- SMM-специалист (+22% к августу, 240 вакансий);
- мастер шиномонтажа (+22%, 132);
- моторист (+20%, 139);
- составитель (+18%, 180);
- копирайтер (+17%, 202);
- сервисный инженер (+17%, 322);
- упаковщик (+17%, 874);
- управляющий магазином (+16%, 170);
- промоутер (+16%, 178);
- комплектовщик (+15%, 2933).
Чтобы покрыть дефицит кадров, работодатели открыты для сотрудничества с кандидатами без опыта (+5% по сравнению с августом, 38 012 вакансий) и предлагают дистанционную работу (+4%, 6 348). Возросло также количество предложений работы для ветеранов (+8%, 5323), пенсионеров (+8%, 3798), студентов (+7%, 20867), людей с инвалидностью (+5%, 8378).
Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине в этом месяце обновили правила выплат безработным. Согласно новым правилам, гражданам будут выплачивать пособие на 500 грн больше.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!