Украинцам обновили правила выплат для безработных: что изменилось

В Украине в этом месяце обновили правила выплат безработным. Согласно новым правилам, гражданам будут выплачивать пособие на 500 грн больше.

Об этом говорится в постановлении Фонда, зарегистрированном в Минюстиции Украины. Теперь объем минимальной помощи по безработице повышается с 1 тыс. грн до 1,5 тыс. грн.

В свою очередь беженцам в стране будут выплачивать 2,5 тыс. грн. Согласно постановлению № 60 от 14.09.2023 года, 1,5 тыс. грн назначают гражданам, не имеющим страхового стажа, а также лицам, работавшим в течение последнего года менее 7 месяцев.

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Кому будут выплачивать 2,5 тыс. грн в Украине?

украинцам, которых приняли на учет ВПЛ, без документов, необходимых для предоставления статуса безработного;

гражданам из числа переселенцев, которые находятся на временно оккупированной территории или территории, где продолжаются боевые действия, у которых нет необходимых документов, но есть информация в госреестрах.

Как отмечается, максимальная сумма выплат по безработице остается на текущем уровне. Он установлен на уровне минимальной зарплаты в Украине – 6,7 тыс. грн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, пенсия для участников боевых действий должна быть не менее 210% от прожиточного минимума, что в 2023 году составляет 2093 грн, и включать все надбавки. Согласно действующему законодательству, лица со статусом участника боевых действий могут получить доплату к пенсии в размере всего 25% прожиточного минимума.

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