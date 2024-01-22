Техногигант Apple заплатил Кремлю 1,2 млрд рублей во время войны в Украине
Американская корпорация Apple выплатила России антимонопольный штраф на 1,2 млрд рублей ($13,6 млн). Техногигант, который уже свернул бизнес в РФ, провел платеж в пользу Кремля в 2024 году после того, как не смог оспорить в суде наложение штрафа.
Средства Apple уже поступили на государственные российские счета, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ. Чиновники отмечают, что штраф был уплачен 19 января 2024 года.
ФАС заявила о нарушениях со стороны Apple еще в июле 2022 года, а штраф был наложен в январе 2023 года. Тогда в России заявили, что американская компания якобы навязывала российским разработчикам необходимость использовать в приложениях для iOS ее платежный инструмент, что чиновники сочли нарушением антимонопольного законодательства.
Apple пыталась оспорить в суде возбуждение антимонопольного дела. Но российский же суд признал решения ФАС законными.
Apple ушла из России почти сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В марте 2022 года компания приостановила продажи всех своих продуктов в стране-агроссоре.
При этом техника Apple все равно появляется в российских магазинах. Причиной стало то, что в июне 2022-го российский диктатор Владимир Путин разрешил ввоз в РФ товаров без разрешения правообладателя под видом "параллельного импорта". В список таких товаров вошла в том числе и продукция Apple.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее технологическая корпорация Microsoft впервые с 2021 года обогнала Apple и стала самой дорогой компанией в мире. Лидер сменился после того, как акции производителя iPhone просели в начале 2024 года из-за опасений инвесторов по поводу спроса на "яблочную" технику.
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