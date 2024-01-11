"Это было неизбежно": Apple больше не самая дорогая компания в мире, кто занял ее место

Технологическая корпорация Microsoft впервые с 2021 года обогнала своего конкурента Apple и стала самой дорогой компанией в мире. Лидер сменился после того, как акции производителя iPhone просели в начале 2024 года из-за опасений инвесторов по поводу спроса на "яблочную" технику. В то же время акции Microsoft росли в цене на фоне новостей о развитии искусственного интеллекта ChatGPT.

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Об этом сообщает Reuters. Агентство отмечает, что 11 января рыночная оценка Microsoft достигла $2,875 трлн и обеспечила ей первое место по капитализации в мире. Тот же показатель у Apple составил $2,871 трлн.

"Было неизбежно, что Microsoft обгонит Apple. Microsoft растет быстрее и может извлечь больше выгоды из революции генеративного ИИ", – прокомментировал аналитик D.A. Davidson Гил Лурия.

Аналитики отмечают, что Apple начал терять позиции после серии понижения рейтингов компании. Это заставило инвесторов сомневаться, что продажи iPhone (а это крупнейший источник доходов Apple) улучшаться. Особенно сильно по производителю iPhone ударило падение продаж смартфонов в Китае.

Microsoft в 2018 года всего несколько раз и ненадолго опережала Apple в рейтинге самых дорогих компаний. В последний раз это произошло в 2021 году, когда опасения по поводу дефицита в цепочке поставок из-за пандемии COVID, ударили по цене акций производителя iPhone.

"В настоящее время Уолл-стрит более позитивно относится к Microsoft. У компании нет рейтинга "продавать", и почти 90% брокерских компаний, работающих с компанией, рекомендуют покупать акции. У Apple есть два рейтинга "продавать", и только две трети аналитиков, освещающих компанию, оценивают ее как "покупать". Обе акции выглядят относительно дорогими с точки зрения соотношения цены к их ожидаемой прибыли", – резюмируют аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украина стала всего третьей в Европе и седьмой страной в мире, в которой появилась функция от Apple Tap to Pay. Она позволяет предпринимателям использовать iPhone в качестве полноценного платежного терминала.

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