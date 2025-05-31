"Технический дефолт" со 2 июня: что нужно знать об отказе Украины сделать платеж по ВВП-варрантам

Украина 2 июня не будет платить кредиторам, которые владеют ВВП-варрантами (это долговые бумаги от 2015-го, платежи по которым привязаны к темпам роста ВВП). Фактически это означает "технический дефолт" по этому кредиту, однако это не приведет к кросс-дефолту (то есть по другим долгам дефолта не будет), а Украина продолжит получать внешнее финансирование.

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Об этом написал на своей странице в Telegram председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. "Исторически, с конца 90-х, мы, украинцы, негативно реагируем на любые новости, где говорится о дефолте. На этих глубинных страхах иногда заигрывают недобросовестные СМИ, эксперты и политики. Впрочем, в данном случае волноваться точно не стоит. В отличие от прошлого года, когда Украина вела переговоры о реструктуризации и также с подачи кредиторов периодически всплывала тема дефолта, сейчас ситуация иная", - пояснил Гетманцев.

Так, в ходе прошлогодних переговоров о реструктуризации основной части внешнего коммерческого долга (еврооблигаций на 20 млрд долл.) было договорено об устранении принципа кросс-дефолта . То есть дефолт по ВВП-варрантам не будет считаться дефолтом по другим внешним обязательствам Украины

Реструктуризация деривативов предусмотрена программой EFF и поддерживается МВФ. Украина продолжает получать внешнее официальное финансирование в рамках ERA (доходы от замороженных российских активов), Ukraine Facility, остается в программе МВФ.

По словам Геманцева, "технический дефолт" по этому долгу не повлияет на курсовую и финансовую стабильность. Обязательства по внешнему официальному финансированию бюджета партнерами продолжат выполняться. Из-за продолжающейся войны, предыдущей реструктуризации суверенный кредитный рейтинг продолжает находиться на низком спекулятивном рейтинге, что отражает ограниченный дефолт или состояние близкое к этому. Это уже учтено рынками, которые отреагировали на новость о пропуске платежа по ВВП-варрантам относительно спокойно.

"И еще не менее важно: Украина остается преданной поиску компромиссного решения по справедливой реструктуризации с кредиторами, что не будет подрывать долговую устойчивость страны и перспективы экономического восстановления после войны. Надеюсь такое конструктивное решение будет найдено в ближайшее время", - добавил Гетманцев.

Что такое ВВП-варранты

ВВП-варранты - это специальные ценные бумаги (деривативы) со сроком действия до 2041 года, которые были выпущены в ходе реструктуризации еврооблигаций в 2015 году правительством Яценюка-Яресько. Выплаты по ним привязаны к темпам экономического роста:

Если экономика растет от 3 до 4%, то выплата составляет 15% от суммы роста свыше 3% ВВП ,

, Если более 4% - то выплата составляет 40% от превышения более 4% ВВП (+ платеж за рост ВВП от 3 до 4%).

(+ платеж за рост ВВП от 3 до 4%). Выплаты осуществляются с лагом в два года (в 2025 году по результатам 2023 года, в котором экономика выросла на 5,5%) и по 2025 год включительно ограничены 1% ВВП .

. Выплата за 2023 год должна была бы составить 665,4 млн. долл.

С середины прошлого года Украина находилась в переговорах с кредиторами, которые держат ВВП-варранты. В марте - апреле этого года переговоры активизировались. Было предложено 2 варианта реструктуризации, один из которых предусматривал их обмен на еврооблигации на условиях выпуска 2024 года. Кредиторы, хедж-фонды, представляющие 30% держателей, выдвинули жесткие требования, которые являются неподъемными для Украины в свете продолжающейся войны. Договориться не получилось.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу МВФ, в 2025 году общий государственный долг Украины может достичь 110% ВВП, впервые превысив психологическую отметку в 100%. А совокупный мировой долг к 2027 году вырастет до 117% мирового ВВП.

В январе 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 87,03 млрд грн ($2,93 млрд) и установил новый исторический рекорд, превысив 7 трлн грн. Поскольку долг был частично реструктуризирован, а львиная доля кредитов оформлена на льготных условиях, нагрузка на госбюджет воюющей страны все же снижена, а угрозы дефолта нет.

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