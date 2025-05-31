Украина официально отказалась делать выплату по кредиту, который привязан к росту экономики

Украина отказалась от платежа в размере более $665 миллионов по ВВП-варрантам 2015 года. На эти выплаты действует правительственный мораторий.

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Об этом говорится в сообщении Ирландской фондовой биржи. "Украина напоминает владельцам, что правительственный мораторий, утвержденный 27 августа 2024 года, на выплаты по ценным бумагам, привязанным к ВВП, с 31 мая 2025 года до завершения реструктуризации ценных бумаг, привязанных к ВВП, остается в силе", - говорится в официальном сообщении.

Кроме того, Украина по-прежнему стремится внедрить комплексную реструктуризацию. Выплата должна была бы состояться 2 июня 2025 года.

На основе расчетов, проведенных по состоянию на 30 апреля 2025 года в соответствии с условиями выплаты, 2 июня июня 2025 года, Украина должна была заплатить $665,4 млн. Номинальная сумма ценных бумаг, привязанных к ВВП, составляет $3,2 млрд.

31 марта ВВП-воранты Украины упали на 3,6 цента за бумагу - до 71,23 цента за доллар. А по данным Tradeweb, реструктурированные в прошлом году облигации со сроком погашения в 2035 году потеряли 3,6 цента и достигли 54,25 цента за доллар. Это самый низкий показатель с середины ноября.

В целом реструктуризация ВВП-варрантов поможет избежать выплат инвесторам на миллиарды долларов в ближайшие годы. Нынешний "долговой пакет" не был включен в соглашение о реструктуризации, которое было заключено в 2024 году.

ВВП-варранты, о которых идет речь, были выпущены в рамках реструктуризации украинского долга в 2015 году. Их целью было привлечение кредиторов к поддержке страны, поскольку им принадлежит доля от любого потенциального роста украинской экономики.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу МВФ, в 2025 году общий государственный долг Украины может достичь 110% ВВП, впервые превысив психологическую отметку в 100%. А совокупный мировой долг к 2027 году вырастет до 117% мирового ВВП.

В январе 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 87,03 млрд грн ($2,93 млрд) и установил новый исторический рекорд, превысив 7 трлн грн. Поскольку долг был частично реструктуризирован, а львиная доля кредитов оформлена на льготных условиях, нагрузка на госбюджет воюющей страны все же снижена, а угрозы дефолта нет.

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