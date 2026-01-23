Тариф на зарядку электромобилей в Украине резко изменился: станут ли бензиновые авто выгоднее

В Украине стремительно выросли цены на зарядку электромобилей. Причиной стали законодательный пересмотр цен на электроэнергию для бизнеса, из-за чего владельцы зарядных станций повысили стоимость своих услуг в полтора раза.

Видео дня

Об этом активно сообщают украинцы в соцсетях. Они жалуются, что после пересмотра тарифов пользоваться электромобилем станет дороже, чем авто с двигателем внутреннего сгорания.

Как изменились цены

Украинцы в соцсетях сообщают, что еще несколько дней назад медленная зарядка во многих городах стоила 16 грн/кВт-ч, а быстрая – 20 грн/кВт-ч. По новым тарифам эти цены выросли соответственно до 28-30 и 30-32 грн/кВт-ч.

Таким образом стоимость 1 километра для владельцев "электричек", в зависимости от модели, достигла 4,7-5,8 грн. В то же время при актуальных ценах на АЗС (бензин А-95 – 59,56 грн/л, дизель – 59,24 грн/л) цена одного километра для типичных бензиновых легковушек может достигать 4,5 грн, а для дизельных – даже 3,3-3,8 грн.

Почему выросли цены

16 января регулятор энергетического рынка – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) – увеличила предельные цены для бизнеса. Это аргументировали необходимостью привлечь закупку импортной энергии во время пиковых нагрузок.

Таким образом из-за новой стоимости электроэнергии для предпринимательства предыдущие тарифы на зарядку стали экономически неоправданными. Чтобы не работать в убыток, они подняли цены для владельцев электрокаров.

Это может означать конец эпохи электромобилей как дешевого транспорта в эксплуатации на публичных зарядках. Если ситуация на рынке не изменится, рентабельность использования электрокаров будет зависеть от домашнего тарифа, ночной зарядки и корпоративной инфраструктуры.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине могут вырасти тарифы на коммунальные услуги, в том числе и на электроэнергию. Среди причин – несоответствие текущих тарифов рыночным и требования международных партнеров, от которых зависит дальнейшая финансовая поддержка страны. Впрочем, до окончания активной фазы войны реальные изменения в этом направлении невозможны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!