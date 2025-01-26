Тариф на воду в Украине перечислили, но не для всех: кому придется платить больше и что происходит

В Украине с января уже успели повысить тарифы на воду в ряде населенных пунктов. Пересматривать тарифы могут в небольших городах по решению местных властей, в то время как в крупных населенных пунктах повышения стоимости этой коммунальной услуги не происходит.

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О том, как и для кого повысили стоимость воды и к чему следует готовиться украинцам, читайте в материале OBOZ.UA.

В Украине выросли тарифы на водоснабжение, но не для всех

За тарифы на воду в крупных городах отвечает Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ). Водоканалы обращаются к ней с аргументацией, почему и до какого уровня стоит повысить стоимость их услуг. Члены НКРЭКУ рассматривают предложение и принимают решение.

В законодательстве прописано, что НКРЭКУ должно быть независимой организацией, но на самом деле она также находятся под давлением и непопулярные решения принимать не спешит. В результате, возникает ситуация, когда тарифы, назначаемые НКРЭКУ, не пересматриваются годами, тогда как местные власти регулярно повышают тарифы коммунальных водоканалов.

С 1 января 2025 года тарифы выросли в ряде населенных пунктов. Например, в Христиновском городском совете (Черкасская область) тариф на водоснабжение повысили с января на 12,6% (с 29,85 до 33,6 грн за куб), а на водоотвод – на 8,8% (с 40,8 до 44,4 грн). В сумме за каждый кубометр вместо 70,65 грн. придется платить 78 грн.

В городе Украинка Киевской области тариф с января увеличили на водоснабжение до 55,67 гривен за кубометр, а на централизованный водоотвод – 59,28 гривен. То есть, в сумме за каждый кубометр придется платить 114,9 грн. В то же время, еще в январе 2024-го КП "Украинское водопроводно-канализационное предприятие" сообщало об увеличении тарифа до размера 79,17 грн за кубометр (за водоснабжение плюс водоотвод).

В некоторых городах только планируют повышать тарифы. Например, КП "Тепловодоснабжение" Харьковской области опубликовало предложение повысить тариф на воду с действующих 45,88 грн за куб сразу до 127,82 грн. Тариф планируется поднять с 1 февраля 2025 года. Окончательное решение должны принять местные власти.

В Киеве, как и в ряде крупных городов, стоимость воды по крайней мере в ближайшее время не изменится. Узнать о том, не планирует ли ваш водоканал пересмотреть цены, можно на сайте местной администрации, или же самого водоканала. По закону, информацию о начале публичных обсуждений публикуют на сайтах и предприятия, и местного совета. Но большинство потребителей о таких публичных обсуждениях узнают уже после того, как суммы в платежках перечислили и повлиять на уже принятое решение невозможно.

Средний тариф по лицензиатам НКРЭКУ составляет 35,77 грн за 1 куб. м. При этом, в населённых пунктах, в которых живут до 100 тыс. граждан, тариф определяют местные власти без участия Нацкомиссии.

Где в Украине самая дорогая вода

Если в маленьких городах регулярно повышают тарифы на воду, то большие города, которые зависят от решений НКРЭКУ, возможности устанавливать экономически аргументированный тариф фактически не имеют. В "Укрводоканалекологии" еще в 2023-м объясняли необходимость пересмотреть тарифы на воду. Тогда в организации отмечали: постоянно дорожает электроэнергия, затраты на которую в структуре тарифа превышают 20%. Из-за нарушения логистических цепочек в 4,5 раза подорожали реагенты, которые приходится закупать преимущественно за границей.

"Страдают водоканалы и из-за обстрелов объектов энергоснабжения, ведь процессы очистки стоков, подготовки и транспортировки воды невозможны без электричества. Деньги нужны на обеспечение дополнительных источников питания и ремонт оборудования, которое страдает от перепадов напряжения и сверхурочных нагрузок", – говорится в заявлении руководителя ассоциации. Но тарифы на уровне НКРЭКУ тогда так и не пересмотрели.

Среди лицензиатов НКРЭКУ, один из самых высоких тарифов на воду – у "Днепр-Западный Донбасс" (Днепропетровская область). За воду клиенты этого предприятия должны платить 35,21 грн. за куб, а за водоотвод – 36,24 грн. В сумме – это 71,45 грн. за кубометр.

Относительно высокий тариф среди крупных городов и в Умани. Так, "Уманьводоканал" с января 2022-го до сих пор имеет тариф на воду в размере 28,47 грн, а за водоотвод – 19,45 грн. В сумме – это 47,92 грн. за каждый кубометр. При этом, это значительно меньше, чем в большинстве небольших населенных пунктов, где тариф устанавливает местная власть.

Для сравнения, жители Луцка ("Луцкводоканал") платят за воду всего 10,17 грн. за кубометр, а за водоотвод – 13,51 грн. В сумме – это 23,68 грн за кубометр, что почти в два раза меньше, чем в Умани.

Повышать тарифы вынуждены и в тех многоэтажках, где есть автономное водоснабжение. Например, в пригороде Киева большинство ЖК потребляют воду из скважин. Тарифы устанавливают самостоятельно решением собрания жильцов, воду качают с помощью насосов, которые есть в домах. "У нас за три года тариф возрос с 24 до 58 грн за кубометр. За канализацию нужно платить, потому что фильтры нужно заменять и электроэнергия подорожала и обслуживание насосов", – рассказывает член правления одного из ОСМД в Киевской области.

Тариф на воду в Украине рано или поздно придется просмотреть. Сейчас в больших городах действуют те цены, которые были установлены еще до начала полномасштабной войны. За это время значительно выросла стоимость реагентов, электроэнергии, ремонтных работ, расходов на зарплаты и т.д. Политическое давление на НКРЭКУ уже создало ситуацию, когда в маленьких городах стоимость воды может быть в разы выше, так как местные власти знают: без повышения тарифов придется искать деньги на дотации для водоканала. А если денег в бюджете нет, без повышения тарифа обойтись невозможно.