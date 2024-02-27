Тариф на электроэнергию с 1 марта: сколько будет стоить каждый кВт*час

В Украине тариф на электроэнергию с 1 марта не изменится и составит 2,64 грн за кВт*ч. В последний раз стоимость электроэнергии повышали еще прошлым летом.

При том, как рассказывают собеседники в Минэнрго, сейчас варианты повышения тарифа вообще не рассматривают. Цена зафиксирована до конца отопительного сезона, однако, вероятно, правительство продолжит действие постановление, ПСО (специальное обязательство) будут продолжаться и дальше. Украинцы смогут покупать ток по действующей цене.

Экономить электроэнергию можно, если установить двухзонный счетчик. Такой прибор учета ночью считает потребленную электроэнергию по другому тарифу. Стоимость каждого кВт*часа, потребленного с 23.00 до 7 утра, будет составлять всего 1,32 грн кВт*час.

К примеру, если вы потребляете в месяц 200 кВт*ч электроэнергии, то с действующим тарифом должны заплатить 528 грн. Если же у вас установлен счетчик с двумя тарифами, и 30% тока вы потребляете ночью, то придется платить всего 448,8 грн. Чем больше вы потребляете ночью, тем меньше придется платить.

Как платить меньше за электроэнергию

Госагенство по вопросам энергоэффективности на своем сайте опубликовало советы для украинцев о том, как эффективно потреблять ток. И речь не всегда об экономии: разумное потребление необходимо в первую очередь для сохранения ресурсов. Основные советы:

Выключайте свет, если никто не находится в комнате.

Использовать энергоэффективные лампочки. Следует установить светодиодные (LED) энергосберегающие лампочки, не содержащие вредных веществ.

Датчики движения – возможность экономить электроэнергию, когда она не нужна. В многоквартирных домах их следует установить в коридорах, подъезде, лестнице и других местах совместного пользования. В частном доме – у дверей и во дворе.

Энергосберегающие бытовые приборы имеют маркировку "А" или "А+". Холодильник такого класса потребит на 30-50% меньше электроэнергии, чем устройство такого же объема марки "В".

Режим ожидания для компьютера уместен, если оставлять его на несколько минут, а не на всю ночь. Следует отключать устройства, которыми никто не пользуется. А еще лучше – выключать вообще штекер из розетки. Это не только позволит сэкономить электроэнергию, но и убережет устройства от воздействия возможных перепадов электроэнергии. Также можно установить автоматические выключатели.

Нельзя оставлять приборы, работающие от аккумулятора (например, мобильные телефоны), включенными дольше, чем требуется для полной зарядки аккумулятора.

Холодильник и морозильник следует содержать в чистоте, без льда и снега, регулярно размораживайте эти приборы. Надо следить за тем, чтобы дверца была плотно закрытой. Охлаждайте пищу, прежде чем поставить ее в холодильник. Во-первых, горячая кастрюля заставит холодильник работать более интенсивно, а во-вторых, она нагреет другие продукты, и они могут испортиться. Оптимальная температура в холодильнике – от нуля до пяти градусов тепла. Регулируйте ее в соответствии с температурой на кухне и количеством продуктов. Простые бытовые вещи часто сохраняют значительное количество газа и электроэнергии. Например, холодильник должен располагаться подальше от плиты, нагревателя, колонки или бойлера, батареи и прямых солнечных лучей, а современные устройства для приготовления пищи, например, мультиварки, позволяют готовить 2-3 блюда одновременно, которые сохраняют как газ, так и электроэнергию.

Используйте СВЧ-печи, МХ-печи и индукционные плиты – они работают быстро и экономично.

Как сообщал OBOZ.UA, наиболее энергозатратной среди привычных для украинцев электроприборов является электрическая плита. Она потребляет 4-8 кВт. На втором месте – калориферы, кондиционеры, бойлеры и масляные обогреватели, потребляющие по 2-3 кВт.

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