Такой ситуации с газом в ЕС не было уже 20 лет: почему хранилища до сих пор пусты

Нынешние темпы наполнения газовых хранилищ Европейского Союза (ЕС) являются самыми низкими за почти два десятилетия. Это побуждает европейские страны рассматривать сценарий увеличения импорта сжиженного природного газа (СПГ) непосредственно зимой.

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Об этом сообщают западные СМИ. Между тем котировки на природный газ в ЕС возобновили рост после трёхнедельного падения.

Что происходит в хранилищах

Согласно данным Bloomberg, нынешняя ситуация в газовых хранилищах ЕС существенно отличается от ситуации последних лет. Традиционно коммунальные предприятия и трейдеры закупают природный газ летом, когда он дешевле, но в этом году из-за стремительного роста цен такая стратегия оказалась экономически невыгодной, в результате чего:

по состоянию на начало августа они были заполнены лишь на 57,1% – это самый низкий показатель на эту дату за всё время ведения статистики с 2009 года;

– это самый низкий показатель на эту дату за всё время ведения статистики с 2009 года; в абсолютном выражении – это 645,4 ТВт-ч , что является худшим показателем с августа 2021 года, когда Россия пыталась вызвать масштабный энергетический кризис, сократив поставки;

, что является худшим показателем с августа 2021 года, когда Россия пыталась вызвать масштабный энергетический кризис, сократив поставки; в июле объёмы закачки газа были на 21% ниже, чем в прошлом году, что сделало этот месяц худшим июлем по темпам пополнения запасов с 2020 года.

Какова ситуация в странах ЕС

Конфликт на Ближнем Востоке заблокировал около 20% мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ). На фоне дефицита покупатели из Азии начали скупать доступные танкеры, из-за чего импорт СПГ в Европу непрерывно падает еще с апреля. Наиболее критическая ситуация с наполнением хранилищ в настоящее время наблюдается в Германии, Бельгии, Нидерландах, Латвии, Болгарии и Словакии.

Исключением стала лишь Италия, где действуют более строгие регуляторные требования и государственные стимулы для накопления газа.

Как планируют решать ситуацию

До начала отопительного сезона осталось около двух месяцев, из-за чего правительства стран ЕС оказались под давлением. Им придется решить, стоит ли вмешиваться в рынок и выделять субсидии для закачки дорогого газа.

Как сообщает Trading Economics, по состоянию на 6 августа европейские цены на природный газ выросли до 54 евро/МВт-ч после падения до трехнедельного минимума на предыдущих торгах. Это все еще выше довоенного уровня и даже зимней стоимости, что лишает стимула покупать газ сейчас. Учитывая это, в Еврокомиссии допускают возможность зимнего импорта.

"ЕС может рассчитывать на значительные свободные мощности для импорта СПГ, что позволит осуществлять дополнительный импорт в течение зимних месяцев, дополняя использование хранилищ для обеспечения гибкости", – заявил представитель Европейской комиссии.

В то же время в своём отчёте Координационная группа ЕС по вопросам газа уверяет в отсутствии неотложных опасений относительно безопасности поставок газа в преддверии зимы. Достижение уровня наполненности хранилищ в 80% будет достаточным для обеспечения зимних поставок и является "технически достижимым", сказал представитель Еврокомиссии.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в первой половине 2026 года страны ЕС закупили рекордные 9,97 млн тонн СПГ с российского завода "Ямал", заплатив за него около 5,96 млрд евро. Импорт резко вырос накануне полного запрета на российский газ, который для долгосрочных контрактов должен вступить в силу с 1 января 2027 года.

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