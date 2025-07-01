Такого с долларом не было уже 50 лет: что происходит с важнейшей валютой

Траектория курса доллара в 2025 году стала худшей за более чем 50 лет. С января по июль валюта США ослабла более чем на 10% сравнительно с корзиной валют основных торговых партнеров Соединенных Штатов, чего не бывало с 70-ых годов.

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Как сообщает The New York Times, в последний раз доллар ослабел так сильно в начале 1973 года. Аналитики связывают это с действиями президента США Дональда Трампа, которые подорвали веру в роль Соединенных Штатов как центра мировой финансовой системы:

попытками перестроить мировой порядок путем агрессивного навязывания пошлин;

изоляционистской внешней политикой Белого дома.

Примечательно, что доллар продолжает падать, даже несмотря на то, что Трамп отменил своих самых жесткие пошлины, а американские рынки оправились от потерь. Также интересно, что первоначально после победы Трампа на выборах доллар резко вырос – в 47-ом президенте видели сторонника бизнеса и экономического роста.

Но, достигнув пика в середине января, индекс доллара начал падать, а все надежды на новую американскую администрацию сменились опасениями по поводу роста инфляции и влияния высоких процентных ставок на экономику и бизнес. К тому же пошлины, объявленные Трампом в апреле, оказались значительно выше прогнозов, что спровоцировало панику на рынках.

К тому же, инвесторы опасаются, что инфляционное воздействие тарифов может длительное время удерживать процентные ставки на высоком уровне, что приведет к ухудшению ситуации в экономике, которая уже начала демонстрировать некоторые признаки слабости.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в экономических и финансовых кругах бытует мнение, что из-за неопределенности рост экономики США замедляется. А слабость доллара может также "вызвать сомнения в его статусе "тихой гавани" – то есть инвесторы могут перестать считать американскую валюту надежным и стабильным активом, к которому традиционно обращаются в периоды экономической или геополитической нестабильности.

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