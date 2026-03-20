Такого раньше еще не было: "Новая почта" переписала тариф на популярную услугу

Платежная компания NovaPay, которая является основным операционным агентом "Новой почты", впервые пересмотрела свою тарифную политику. Это позволит и отправителям, и получателям тратить меньше за услугу наложенного платежа.

Как сообщили в NovaPay, новые правила сделают наложенный платеж выгоднее и понятнее для бизнеса и клиентов, а главное – дешевле. Главное нововведение: предприниматели смогут выбирать один из двух доступных вариантов наложенного платежа.

Стандартный тариф

Все расходы берет на себя продавец, а покупатель ничего не платит:

2,5% – для продавцов со счетом NovaPay;

3,3% – для тех, кто получает средства на счет в другом финансовом учреждении.

Универсальный тариф

Распределяет комиссию между продавцом и покупателем:

для продавца:

0,5% – если он использует счет NovaPay;

1,3% – если счет в другом финансовом учреждении.

для покупателя:

1% + 10 грн – при оплате картами NovaPay. При этом, клиенты могут воспользоваться Выгодой в 20% от комиссии при оплате за посылки с наложенным платежом;

2% + 20 грн – при оплате картой другого банка или наличными.

Такой гибкий подход позволит бизнесу самостоятельно выбрать модель, которая лучше всего соответствует его экономике и клиентскому опыту. Зато покупатели смогут, как и раньше, сначала увидеть и проверить товар, а затем — заплатить.

"Новая почта" может изменить механизм ценообразования

"Новая почта" рассматривает введение динамического ценообразования на посылки. При такой модели цена доставки не является фиксированной, а меняется в зависимости от конкретных условий в момент заказа, например:

загруженности терминалов и почтоматов;

маршрутов;

времени суток;

сезона;

погодных условий.

Это не обязательно означает подорожание, но стоимость услуг станет гибкой и будет зависеть от конкретной ситуации в момент отправления. Поэтому клиенты смогут экономить, планируя отправления при менее загруженных условиях.

Ключевую роль в такой модели играет искусственный интеллект. Алгоритмы анализируют большие массивы данных: количество отправлений, скорость обработки посылок, заполненность складов, работу сортировочных центров, пробки на дорогах, погодные риски и даже пиковые часы спроса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, клиенты "Новой почты" смогут отправлять в Украину посылки и документы из США. Это стало возможным благодаря партнерству с UPS Store – отправления весом до 30 кг будут принимать более 6000 почтовых пунктов компании в Соединенных Штатах.

