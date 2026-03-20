Такого раньше еще не было: "Новая почта" переписала тариф на популярную услугу
Платежная компания NovaPay, которая является основным операционным агентом "Новой почты", впервые пересмотрела свою тарифную политику. Это позволит и отправителям, и получателям тратить меньше за услугу наложенного платежа.
Как сообщили в NovaPay, новые правила сделают наложенный платеж выгоднее и понятнее для бизнеса и клиентов, а главное – дешевле. Главное нововведение: предприниматели смогут выбирать один из двух доступных вариантов наложенного платежа.
Стандартный тариф
Все расходы берет на себя продавец, а покупатель ничего не платит:
- 2,5% – для продавцов со счетом NovaPay;
- 3,3% – для тех, кто получает средства на счет в другом финансовом учреждении.
Универсальный тариф
Распределяет комиссию между продавцом и покупателем:
- для продавца:
- 0,5% – если он использует счет NovaPay;
- 1,3% – если счет в другом финансовом учреждении.
- для покупателя:
- 1% + 10 грн – при оплате картами NovaPay. При этом, клиенты могут воспользоваться Выгодой в 20% от комиссии при оплате за посылки с наложенным платежом;
- 2% + 20 грн – при оплате картой другого банка или наличными.
Такой гибкий подход позволит бизнесу самостоятельно выбрать модель, которая лучше всего соответствует его экономике и клиентскому опыту. Зато покупатели смогут, как и раньше, сначала увидеть и проверить товар, а затем — заплатить.
"Новая почта" может изменить механизм ценообразования
"Новая почта" рассматривает введение динамического ценообразования на посылки. При такой модели цена доставки не является фиксированной, а меняется в зависимости от конкретных условий в момент заказа, например:
- загруженности терминалов и почтоматов;
- маршрутов;
- времени суток;
- сезона;
- погодных условий.
Это не обязательно означает подорожание, но стоимость услуг станет гибкой и будет зависеть от конкретной ситуации в момент отправления. Поэтому клиенты смогут экономить, планируя отправления при менее загруженных условиях.
Ключевую роль в такой модели играет искусственный интеллект. Алгоритмы анализируют большие массивы данных: количество отправлений, скорость обработки посылок, заполненность складов, работу сортировочных центров, пробки на дорогах, погодные риски и даже пиковые часы спроса.
