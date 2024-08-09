Такого не было ни разу за всю войну: санкции обвалили переводы из России за границу

Международные санкции в отношении Московской биржи обвалили переводы валюты из России за рубеж. После введения ограничений транзакции в валюте на счета зарубежных банков упали в шесть раз – до уровня сентября 2021 года.

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Согласно данным Центробанка, в июне россияне пополнили счета в иностранных банках на 12,2 млрд рублей ($140 млн), тогда как в мае этот показатель составил 71,7 млрд рублей. Таким образом, трансграничные переводы упали до довоенного уровня – в последний раз так мало было переведено в сентябре 2022 года.

Эта тенденция может быть связана с последствиями санкций. В июне Московская биржа прекратила торги долларами и евро, после чего российские банки задрали курсы продажи валюты и обрушили курсы покупки, значительно увеличив спред.

В результате, если до введения санкций в первой половине июня россияне купили валюты на 72 млрд рублей, то во второй половине месяца лишь 28,5 млрд рублей, даже несмотря на укрепление рубля. Таким образом, совокупный объем их нетто-покупок за месяц составил 100 млрд рублей, что в 1,8 раза меньше, чем в мае.

В связи со введенными мерами, спреды остаются выше, чем в январе-мае, а список стран сильно ограничен, прежде всего – это страны из ЕАЭС. К причинам снижения переводов в иностранные банки аналитики относят:

санкции;

остановку торгов;

усложнение и удорожание трансграничных платежей;

высокие рублевые ставки.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на фоне введенных в отношении "Московской биржи" и Национального клирингового центра (НКЦ) России санкций, главной иностранной валютой РФ станет юань. После прекращения биржевой торговли долларом и евро все валютные пары будут ориентироваться на курс юань/рубль.

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