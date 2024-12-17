Такого еще не было: официальный курс доллара в Украине достиг исторического рекорда

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал новый официальный курс на 18 декабря на уровне 41,8271 грн/долл. Это новый исторический максимум для пары гривня/доллар.

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Об этом свидетельствуют данные НБУ. Повышение официального курса Национального банка произошло в соответствии с динамикой межбанковских торгов на площадке Bloomberg.

Торговля там сегодня, 17 декабря, начиналась с 41,7812 грн/долл. К 12 часам котировки достигали 41,853 грн/долл., а закрытие торгов произошло на уровне 41,88 грн/долл.

Поэтому Нацбанк в полдень рассчитал справочный курс на уровне 41,8089 грн/долл. Официальный курс по итогам торгов установился на уровне 41,8271 грн/долл.

Как известно, украинские банки имеют право изменять свои наличные курсы в течение всего рабочего дня. После закрытия межбанка на кассах средняя стоимость доллара на продаже людям достигла 42,05 грн/долл., а на выкупе у населения – 41,52 грн/долл.

Максимальный же банковский ценник на продаже американской валюты на 15:30 достался отметке 42,25 грн/долл., установленной запорожским МетаБанком. Еще несколько банков продавали по 42,20 грн/долл.: Индустриалбанк, Кредит Европа Банк, Окси Банк и т.д.

Напомним, прошлый рекорд официального курса доллара был установлен 17 декабря. Он составил 41,6972 грн/долл. т.е. почти на 13 коп. ниже обновленного максимума.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно прогнозам, до конца 2025 года курс доллара в Украине может достичь 47,5 грн. При этом к концу текущего – в 2024-м – он может вырасти до 42 грн.

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