Такого с долларом еще не было: официальный курс вырос и установил исторический рекорд

Национальный банк обновил официальный курс доллара на 17 декабря до 41,74 грн. Который сразу на 13 коп. выше текущего, а также рекордный в истории Украины.

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Об этом рассказали в самом НБУ. Согласно его данным, с 27 ноября, когда это произошло впервые за несколько месяцев, рекорд был побит уже 5 раза. Последнее максимальное значение действовало 4 декабря – 41,7 грн.

Впрочем, причин для паники нет. Ведь:

Не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее.

К примеру, после рекордного значения 4 декабря курс опускался до 41,44 грн/доллар, что ниже даже рекорда 27 ноября (41,5 грн).

Наличный курс уже давно превысил рекордный показатель.

Изменения курса – обычное явление

Ранее же зампредседателя регулятора Сергей Николайчук объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается", – сказал Николайчук.

Курс находится в прогнозных рамках

В свою очередь, объяснял ранее председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), правительство при расчетах проекта бюджета на 2024 год исходило из девальвации нацвалюты примерно на 10%. При этом к концу года курс ожидался на уровне 42,1 грн/доллар.

Соответственно, запас еще есть. А потому ничего сверхъестественного в движениях курса нет.

До конца 2024 года курс может вырасти

В свою очередь, экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал OBOZ.UA, что до конца 2025 года курс доллара в Украине может достигнуть 47,5 грн. При этом до конца текущего – 2024-го – он может вырасти до 42 грн. Т.е. на около 30 коп.

Эксперт напомнил: в госбюджет Украины на 2025 год курс доллара заложен на среднегодовом уровне в 45 грн. "Это означает, что в этом году мы будем заканчивать примерно на уровне курса около 42 грн. А следующий год мы будем заканчивать на курсе 47 плюс. Может, 47 с половиной", – объяснил экономист.

Дело в том, объяснил он, что этот процесс не является произвольным, либо же результатом каких-либо катастрофических событий. Напротив, по его словам, Нацбанк осознанно ослабляет гривню.

"Исходя из цифр бюджета, до конца этого года стоит ждать, наверное, курс 42 грн/доллар. И это послабление, о котором мы говорим, спланировано, четко просчитано. То есть здесь никаких неожиданностей нет", – резюмировал Пендзин.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" – т.е. сдать только что полученную валюту (к примеру, доллары) и получить назад свои деньги. Это предусмотрено правилами Нацбанка. Впрочем, время для такого обмена строго ограничено – провести его можно только в течение 15 минут после совершения операции.

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