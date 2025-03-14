Так дорого не было еще никогда: золото преодолело новую психологическую отметку

Стоимость золота обновила свой исторический рекорд и впервые превысила психологическую отметку в $3000 за унцию. Новый импульс на рынке связывают с неопределенностью тарифов и высокими ставками по смягчению монетарной политики со стороны Федерального резерва США.

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Как сообщает Reuters, 13 марта золото на спотовом рынке поднялось на 1,6% до $2979,76 за унцию, что стало для этого актива уже 12-м рекордом с начала года. Фьючерсы на золото в США выросли на 1,5% – до $2991,3 за унцию.

За прошлый год золото выросло на 27%, а с начала этого – уже на 14%. Это связывают с тем, что в неспокойные времена этот драгоценный металл играет роль "безопасной гавани" на финансовых рынках.

"Рынок золота находится на постоянном "бычьем" рынке. Мы прогнозируем, что в этом году цены будут торговаться от 3000 до 3200 долларов ", – говорит операционный директор Allegiance Gold Алекс Эбкарян.

Курс золота поддерживает и торговая политика президента США Дональда Трампа, ушедшего на значительную торговую конфронтацию с большинством партнеров своей страны. Несмотря на оговорку относительно возможной рецессии в США, министр торговли США Говард Лутник заверил, что это "стоит того", чтобы обеспечить реализацию экономической политики президента.

"Потенциальное влияние тарифов и торговых угроз невозможно смоделировать, что вынуждает Федеральную резервную систему оценивать экономические данные, чтобы помочь ей определить свой следующий шаг. Мы считаем, что ФРС замерла в ожидании", – заявил генеральный директор Sprott Asset Management Джон Чамполь.

С сентября ФРС снизила ставки на 100 базисных пунктов, но в январе цикл смягчения был приостановлен. И трейдеры ожидают, что в июне сокращение стоимости заимствований возобновится.

В феврале Министерство труда США неожиданно сообщило, что цены от производителей не изменились. В то же время индекс потребительских цен после ускорения на 0,5% в январе вырос еще на 0,2%.

"Сильный спрос на ETF (биржевой фонд. – Ред.) и продолжение покупки ФРС на фоне геополитической и общей неопределенности, вызванной изменениями тарифов, действительно продолжают разжигать аппетит к золоту ", – комментирует аналитик Standard Chartered Суки Купер.

Также OBOZ.UA уже сообщал, что начало мирных переговоров между Россией и Украиной может несколько стабилизировать ситуацию на рынке золота, что скажется на стоимости золота. "Хотя предположение, что потенциальные украинско-российские мирные переговоры могут привести к некоторой раскрутке золота, любая слабость такого характера будет временной", - утверждает рыночный стратег IG Йэп Джун Ронг.

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