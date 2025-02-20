Рынки готовятся к новым заявлениям Трампа: золото обновило 10-й рекорд в 2025 году

Цены на золото достигли очередного исторического максимума и впервые превысили отметку в $2950 за унцию, то есть почти $95 тыс. за 1 кг. Причиной стало опасение рынков по поводу глобальной торговой войны, которую могут развязать действия действующего президента США Дональда Трампа.

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Как сообщает Reuters, 20 февраля котировки золота на спотовых биржах выросли до $2954,69 за унцию, но позже несколько снизились до $2953,12, что все еще на 0,7% больше, чем за прошедшие сутки. Тем временем на фьючерсных биржах стоимость золота выросла на 1,2% – до $2970,7

Это стало уже десятым рекордом с начала года. В целом с 1 января курс золота вырос уже на 12%. Отмечается, что это происходит на фоне решений новой администрации США, поскольку золото традиционно выступает "тихой гаванью" во времена турбулентности и неопределенности на финансовых рынках.

"Уровень в $3000 действует на рынок как магнит, и даже несмотря на то, что технически рынок перекуплен, и, похоже, что мы намерены преодолеть этот магический уровень", – говорит независимый аналитик Росс Норман. По его словам, $2950 были последней точкой сопротивления на графиках, поэтому будущий подъем рынка является лишь вопросом времени.

Некоторые аналитики признали, что начало мирных переговоров между Россией и Украиной может несколько стабилизировать ситуацию на рынке, что скажется на стоимости золота. "Хотя есть предположение, что потенциальные украинско-российские мирные переговоры могут привести к некоторой раскрутке золота, любая слабость такого характера будет временной", – утверждает рыночный стратег IG Еп Джун Ронг.

Вместе с золотом растет курс и других драгоценных металлов. В частности, серебро на споте подорожало до $33 за унцию (+0,9%), платина – до $974,85 (+0,3%), а палладий – до $981,70 (+1,4%).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине смягчили действовавшие ранее ряд валютных ограничений. В частности, украинский бизнес сможет осуществлять операции с банковскими металлами без их физической поставки за безналичную национальную валюту, а бизнесу позволили возмещать расходы инвесторов через уплаты купонов по еврооблигациям.

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