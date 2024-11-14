Так дешево рубль не стоил уже год: сколько отдают за доллар

Российская валюта обновила свой минимум за год. И впервые с октября-2023 опустилась до 100 рублей за доллар.

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Согласно данным Investing.com, на международном рынке стоимость рубля в моменте опускалась ниже до 100,75 рублей за 1 доллар, что стало самым низким показателем за год. В последний раз валюта РФ опускалась ниже отметки в 100 рублей 1 октября 2023 года.

Это произошло на фоне падения котировок нефти из-за увеличения мирового производства на фоне медленного роста спроса. Падение стоимость "черного золота" объясняется также и укреплением доллара после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Стабилизация ситуации привело к тому, что фьючерсы на "эталонную" нефть Brent упали на $0,35 (0,5%) – до $71,93 за баррель, а на WTI – на $0,42 цента (0,6%), до $68,01.

Взлет курса доллара и падение нефтяных цен могут создать значительные трудности для российского бюджета и экономики в целом, особенно если мировые тенденции усилят влияние на валютный рынок. Ранее экс-премьер-министр России Михаил Касьянов озвучил прогноз, согласно которому стоимость нефти на уровне $40 за баррель в течение года лишит диктаторский режим Владимира Путина возможности финансировать ведение войны против Украины.

Как уже сообщал OBOZ.UA, российская валюта стабильно проседает последние пару месяцев, что вынудило экспертов искать виновных в происходящем. Некоторые из них пришли к выводу, что виновниками обвала рубля могут быть местные банки.

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