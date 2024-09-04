Тайная торговля России с Индией: от Запада скрыли каналы и планы строительства военных предприятий

Россия тайно создала торговый канал с Индией на покупку критической электроники двойного назначения, скрытого от западных санкций. Также Кремль рассматривает возможность инвестирования в индийские предприятия для поддержки своей оборонной промышленности.

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Об этом пишет Financial Times. В октябре 2022 года Министерство промышленности и торговли РФ разработало конфиденциальный план, предусматривавший расходование около 82 миллиардов рупий (в то время эквивалент 1 миллиарда долларов) на закупку критических электронных компонентов.

Эти закупки должны осуществляться через каналы, скрытые от западных правительств, чтобы избежать санкционного давления. Для финансирования плана предполагалось использовать значительные запасы рупий, накопленные российскими банками благодаря интенсивному экспорту нефти в Индию.

На фоне экономического давления со стороны Запада Индия стала ключевым партнером России в обеспечении товаров, необходимых для поддержки военных операций. С 2023 по 2024 финансовый год объем торговли между двумя странами достиг рекордных 66 миллиардов долларов, что в пять раз больше по сравнению с годом, предшествующим вторжению РФ в Украину. Часть этой торговли производилась в рупиях, что позволило России накопить значительный резерв этой валюты, которую она использовала для закупки технологий двойного назначения.

Согласно документам, предоставленным Financial Times, Россия совместно с индийскими партнерами нацелилась на закупку товаров, подпадающих под западный экспортный контроль, включая электронные компоненты для ракет, беспилотников и радиоэлектронных систем. Это включало, в частности, электронику на сумму не менее 4,9 миллиона долларов и оборудование для радиоэлектронных систем более чем на 560 тысяч долларов.

Утечка информации также свидетельствует о том, что Москва рассматривала возможность инвестирования в строительство предприятий по разработке электроники на территории Индии. Кроме того, планировалось создание закрытой платежной системы между российскими и индийскими компаниями, которая оставалась бы вне контроля западных государств. По оценкам российских членов правительства, эта система могла бы помочь стране потратить до 100 миллиардов рублей на приобретение компонентов для телекоммуникационного и серверного оборудования.

Важным участником проекта был Вадим Пойда, президент Консорциума внешнеэкономической деятельности и международного межгосударственного сотрудничества в промышленности, организации, тесно связанной с российскими спецслужбами. Он представил пятиэтапный план, который имел целью помочь России получить необходимые компоненты для военных нужд, избежав при этом санкционного давления со стороны Запада.

Создание такого скрытого торгового канала между Россией и Индией вызвало серьезную обеспокоенность в Соединенных Штатах. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо предупредил индийские бизнес-организации о рисках санкций, связанных с взаимодействием с российской военно-промышленной базой, независимо от используемой в транзакциях валюты.

Несмотря на то, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заявлял о необходимости завершения конфликта в Украине и выражал обеспокоенность по поводу его влияния на развивающиеся экономики, Индия продолжает поддерживать экономические отношения с Россией, обеспечивая для нее важные поставки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Владимир Зеленский заявил, что остановка Индией импорта нефти из России может поставить Путина перед серьезными вызовами. Президент призвал Индию пересмотреть свои торговые отношения с Россией, чтобы снизить ее способность продолжать агрессию против Украины.

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