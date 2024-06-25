'Существуют более эффективные способы': в Госдепе США объяснили, почему против признания России государством-спонсором терроризма

В Соединенных Штатах Америки выступают против того, чтобы официально признать Россию государством-спонсором терроризма. В Вашингтоне уверены, что более действенным способом усилить давление на РФ является санкции и экспортные ограничения.

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Об этом сказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге в понедельник, 24 июня. По его словам, США считают, что усиление экспортных ограничений действует намного эффективнее.

"Мы и дальше считаем, что существуют более эффективные способы привлечь Россию к ответственности за ее действия, чем признание ее государством-спонсором терроризма", – отметил Миллер.

Представитель американского внешнеполитического ведомства пояснил, что такой статус повлечет ряд негативных последствий, в том числе, гуманитарного характера.

"Поэтому мы продолжаем преследовать их путем введения санкций против российских чиновников, санкций против российских компаний, экспортного контроля, который ослабляет российскую военную машину, и будем делать это в дальнейшем", – отметил он.

Напомним, что в Сенате США накануне представили законопроект, предусматривающий признание России государством-спонсором терроризма после подписания соглашения о партнерстве между РФ и КНДР. Сенаторы считают, что рост военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном должен стать решающим фактором принятия этого решения.

Напомним, что еще в мае 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен впервые допустил, что Россия может быть признана государством-спонсором терроризма. Это привело бы к международной изоляции Москвы и заставило бы США накладывать дополнительные ограничения на страны, которые сотрудничают с Кремлем.

Однако в Белом доме отвергли требования признать РФ государством-спонсором терроризма. Там заявили, что это связало бы руки США во взаимодействии с Россией, а также заблокировало бы все усилия, направленные на прекращение войны России против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС ввел 14-й пакет против России из-за агрессии в отношении Украины. Новые ограничения, в частности, будут касаться реэкспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и обхода уже действующих санкций.

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