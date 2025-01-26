Стоимость вырастет более чем на 20%: экспертка рассказала, какие продукты подорожают в ближайшее время

В первом полугодии 2025 украинцев ожидает рост цен на подсолнечное масло и сливочное масло на 10-20%, а гречка подорожает до 60 грн/кг. В то же время, стоимость яиц может остаться стабильной или снизиться.

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Об этом в своей статье пишет Лариса Гук, эксперт в области сельского хозяйства информационно-аналитического центра "АГРО ПЕРСПЕКТИВА". Экономическая ситуация в Украине, связанная с мировыми рыночными трендами, влияет на ценовую политику на продукты питания. Основные причины роста цен включают:

инфляцию , которая в декабре 2024 года достигла 12% в годовом исчислении, превысив прогнозы Национального банка Украины;

, которая в декабре 2024 года достигла 12% в годовом исчислении, превысив прогнозы Национального банка Украины; уменьшение урожаев , в частности подсолнечника, непосредственно влияющего на производство и цену подсолнечного масла;

, в частности подсолнечника, непосредственно влияющего на производство и цену подсолнечного масла; дефицит сырья , как в случае с сырым молоком, что повышает стоимость молочных продуктов;

, как в случае с сырым молоком, что повышает стоимость молочных продуктов; глобальные рыночные тренды, влияющие на экспорт и ценообразование в Украине.

Продукты, которые подорожают больше всего

соняшниковое масло;

Из-за сокращения урожая подсолнечника в Украине и зависимости от глобального рынка, цены на подсолнечное масло могут вырасти на 10-15%. Это связано с тем, что спрос на продукт остается высоким как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

сливочное масло;

Дефицит сырого молока в Украине, а также высокие цены на масло на мировом рынке делают этот продукт дорогим. В супермаркетах пачка сливочного масла уже стоит более 100 грн, и, по прогнозам, цены будут расти. В зависимости от ситуации на глобальном рынке подорожание может достигнуть 10-20%.

хлеб;

Хлеб остается продуктом, цена которого растет постепенно, но постоянно. Особенно это касается свежей выпечки. Ожидается, что стоимость хлеба увеличится на 5-10% из-за повышения затрат на производство и логистику.

гречиха.

Цены на гречку постепенно повышаются, но пока не добились рекордных отметок 2022 года (75 грн/кг). В первом полугодии 2025 года ожидается рост стоимости гречихи до 55-60 грн/кг из-за повышения себестоимости производства.

Продукты, которые могут подешеветь

куриные яйца;

После осеннего пика в 8 грн за одно яйцо цены начали снижаться. Это объясняется снижением спроса на экспортном рынке и перенасыщением внутреннего рынка. В первом полугодии ожидается, что цены на яйца стабилизируются и дальнейшего существенного роста не прогнозируется.

соль и картофель.

Эти продукты достигли высоких цен в прошлые годы, но в 2025 году их стоимость может оставаться стабильной или снизиться за счет уменьшения спроса и стабилизации производства. По словам экспертов, цены на продукты питания постараются повторить рекорды прошлых лет.

Особенно это касается тех категорий, которые носят сезонный характер или зависят от импорта. В частности, на ценообразование будут влиять:

экспортные поставки , которые остаются важным источником дохода для производителей;

, которые остаются важным источником дохода для производителей; курсовые колебания гривны , определяющие стоимость импортной продукции;

, определяющие стоимость импортной продукции; затраты на энергоресурсы, влияющие на производство и транспортировку продуктов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в январе 2025 цены на мандарины в Украине снизились до 60-65 грн/кг после пика в декабре (97 грн/кг). Дальнейшее уменьшение цен зависит от стабилизации логистических издержек и валютного курса.

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