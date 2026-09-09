Супруга чиновника ОГП купила кроссовер и продала имущество на миллионы: что показала декларация Геворкяна

В 2025 году супруга начальника департамента Офиса Генерального прокурора (ОГП) Ашота Геворкяна приобрела Skoda Karoq за 902 тыс. грн, продала Mazda 3 за 1,1 млн грн и задекларировала еще 2,2 млн грн дохода от продажи недвижимости. В то же время семья чиновника имеет значительные наличные сбережения — 77 тыс. долларов, 15 тыс. евро и 100 тыс. грн, а в самой декларации не уточняется, какой именно объект недвижимости был продан за 2,2 млн грн.

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Об этом говорится в официальной годовой декларации Геворкяна за 2025 год, которую проанализировал OBOZ.UA. Документ был подан в НАЗК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции) 9 апреля 2026 года.

Какой автомобиль купила жена прокурора

Одним из самых заметных изменений в имущественном положении семьи стала покупка нового автомобиля. В июне 2025 года жена Геворкяна Алина Геворкян стала владелицей Skoda Karoq 2022 года выпуска. В декларации стоимость приобретения автомобиля указана на уровне 902 тыс. гривен.

Покупка состоялась на фоне продажи предыдущего автомобиля семьи — Mazda 3 2014 года выпуска. Согласно данным декларации, машину продали за 1,1 млн гривен. При этом в документе указано, что в 2022 году автомобиль был приобретен за 400 тыс. гривен. Таким образом, формально задекларированная цена продажи Mazda оказалась почти в 2,8 раза выше цены, по которой ее приобрели несколькими годами ранее.

Отдельный вопрос в декларации — сделка с недвижимостью. В 2025 году супруга чиновника получила 2,2 млн гривен от продажи недвижимого имущества. При этом в документе не уточняется, какой именно объект был отчужден.

Это привлекает внимание тем, что среди недвижимости, зарегистрированной на имя супруги Геворкяна, есть квартира в Киеве площадью 62 кв. м, приобретенная еще до полномасштабного вторжения. Согласно декларации, эта квартира была приобретена за 2 млн гривен.

Поэтому возникает очевидный вопрос: если квартира осталась в собственности, то какой именно объект был продан в 2025 году за 2,2 млн гривен. В самой декларации эта сделка отражена как доход от отчуждения недвижимого имущества, однако конкретный проданный объект в приведенных данных не указан.

Сколько заработал сам Ашот Геворкян

Основным источником дохода самого Геворкяна в 2025 году была работа в Офисе Генерального прокурора. За год он получил около 1,6 млн гривен заработной платы.

Доходы его супруги были значительно меньше. В частности, она задекларировала около 164 тыс. гривен от предпринимательской деятельности, 57 тыс. гривен зарплаты, а также 150 тыс. гривен в виде подарка.

Отдельным источником дохода для семьи стала именно реализация имущества – продажа автомобиля и недвижимости. Согласно данным декларации, жена продала Mazda за 1,1 млн гривен, а от продажи недвижимости получила еще 2,2 млн гривен.

Еще одна деталь декларации — денежные активы семьи. Геворкян и его жена указали, что хранят наличными 77 тыс. долларов и 15 тыс. евро, а также около 100 тыс. гривен. Кроме того, средства семьи находятся на банковских счетах.

Автомобиль, которым пользуется сам Геворкян

Отдельно в декларации указан автомобиль, которым пользуется сам начальник департамента ОГП. Речь идет о Skoda Kodiaq 2022 года выпуска. Машина принадлежит Светлане Долгорук, а Геворкян пользуется ею с 2023 года.

В декларации указано право пользования автомобилем, тогда как владелицей остается другое лицо. Имущественные вопросы, касающиеся семьи чиновника, возникали и ранее. В июне 2026 года журналисты "МЕЖИ" и других СМИ анализировали имущество, которое члены семьи Геворкяна приобретали в предыдущие годы.

В публикациях речь шла, в частности, о квартире супруги в Киеве, нескольких объектах недвижимости, оформленных на мать чиновника, а также об автомобилях. Отдельно журналисты обращали внимание на разницу между ценами, указанными в декларациях, и стоимостью аналогичных автомобилей или объектов на рынке.

Должность Геворкяна и дело "Карфаген"

Ашот Геворкян возглавляет департамент Офиса Генерального прокурора, который отвечает за надзор за органами, противодействующими организованной преступности и занимающимися защитой инвестиций.

Его карьерный рост также стал предметом отдельных журналистских материалов. В частности, сообщалось, что после назначения Руслана Кравченко на руководящую должность в ОГП Геворкян перешел с должности начальника отдела на должность руководителя департамента. Имя Геворкяна также упоминается в публичных материалах, связанных с делом НАБУ "Карфаген", которое касается расследования возможной деятельности организованной группировки и вероятного "крышевания" колл-центров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, семья нардепа Владимира Арешонкова в 2022 году приобрела дом площадью около 200 кв. м в Закарпатье, оформив его на мать депутата, чьи официальные доходы не объясняют происхождение средств на такую покупку. Сам Арешонков заявил, что мать более 10 лет торговала на рынке, а часть денег могла дать дочь, ведущая бизнес в США.

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