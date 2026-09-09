"Мама торговала на рынке": семья нардепа, проголосовавшего за ограничение полномочий НАБУ, приобрела элитный дом в Закарпатье

Семья народного депутата Владимира Арешонкова в 2022 году приобрела дом площадью около 200 кв. м в Закарпатье, оформив его на имя матери депутата, официальные доходы которой не позволяют объяснить происхождение средств на такую покупку. Сам Арешонков заявил, что мать более 10 лет торговала на рынке, а часть денег могла дать дочь, ведущая бизнес в США, однако журналисты не нашли подтверждений этим объяснениям, а после их визита дом переписали на другую родственницу.

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Об этом говорится в расследовании журналистов "Схем", проекта "Радио Свобода". По данным, летом 2022 года семья Арешонкова стала владелицей дома в поселке Вышково Хустского района Закарпатской области.

Вместе с домом приобрели земельный участок площадью около 7 соток. Согласно договору купли-продажи, за сам дом заплатили около 800 тысяч гривен, а земля стоила еще 12 тысяч гривен.

Формально владелицей недвижимости стала мать народного депутата. На момент приобретения дома ей было около 84 лет, а сейчас женщине 88. Именно финансовые возможности владелицы стали одним из главных вопросов журналистского расследования.

Официальные доходы матери не соответствуют стоимости недвижимости

Журналисты проанализировали доступную информацию о доходах матери парламентария за длительный период. По данным "Схем", за более чем 20 лет ее официальные доходы составили чуть более 300 тысяч гривен. При этом значительную часть этой суммы составляла пенсия – примерно 270 тысяч гривен за почти десятилетие.

Остальная часть – чуть более 30 тысяч гривен – приходилась на прочие официальные доходы. Таким образом, даже суммы, задекларированной за многие годы, недостаточно, чтобы адекватно объяснить приобретение большого дома и земельного участка, отмечают расследователи.

В то же время цена, указанная в договоре, не обязательно отражает реальную рыночную стоимость объекта. По оценке журналистов, в 2022 году подобная недвижимость в Закарпатье могла стоить значительно дороже суммы, указанной в договоре.

После начала полномасштабного вторжения России спрос на недвижимость в западных областях Украины существенно изменился. Закарпатье стало одним из регионов, куда переезжали люди из других частей страны, что отразилось и на ценах. По оценкам, приведенным "Схемами", рыночная стоимость подобного дома в 2022 году могла достигать около 100 тысяч долларов.

А по состоянию на апрель 2026 года, согласно данным Фонда государственного имущества Украины, аналогичная недвижимость могла оцениваться уже примерно в 200 тысяч долларов. То есть речь идет об имуществе, которое по нынешним оценкам стоит в десятки раз больше, чем совокупные официальные доходы матери депутата за отдельные периоды, проанализированные журналистами.

Что говорит сам Арешонков

Журналисты обратились к Владимиру Арешонкову с вопросами о приобретении недвижимости и источниках происхождения денег. В телефонном разговоре депутат отрицал свою непосредственную причастность к покупке дома. По его словам, это было "финансовое дело членов семьи".

Арешонков также пояснил, что на момент приобретения дом якобы был недостроен, а его предыдущий владелец спешил продать недвижимость из-за намерения уехать за границу. Однако журналисты нашли материалы, которые, по их мнению, ставят под сомнение такое объяснение.

В частности, в Facebook Арешонкова есть фотография, сделанная в 2022 году, на которой депутат позирует на фоне этого дома. Снимок был опубликован примерно через месяц после оформления сделки.

Кроме того, "Схемы" нашли ещё одно видео, опубликованное примерно за два месяца до покупки. На нём также можно увидеть этот дом. По наблюдениям журналистов, внешний вид здания существенно не отличался от того, каким его запечатлели уже после приобретения.

"Мама торговала на базаре"

Объясняя происхождение денег, Арешонков заявил, что его мать имела собственный бизнес. По словам депутата, женщина около десяти лет была частным предпринимателем и торговала на рынке. " Она десять лет была частным предпринимателем, торговала на рынке, у неё был киоск", — рассказал парламентарий журналистам.

В то же время следователи отметили, что в открытых источниках не нашли подтверждения этой информации. Еще одним источником средств, по словам Арешонкова, могла быть его дочь. Депутат утверждает, что она вместе с мужем в течение последних десяти лет работала в США и занималась бизнесом.

Однако и здесь журналисты обнаружили несоответствие. По данным американских реестров, компании, связанные с супругами, в настоящее время имеют статус неактивных: одна из них прекратила деятельность еще в 2021 году, другая — в 2022-м.

После расследования дом переписали на другую родственницу

"Схемы" уделили особое внимание дальнейшей судьбе недвижимости. После того как журналисты приехали в Закарпатье и пообщались с депутатом, дом в Вышкове продали менее чем за две недели. Новой владелицей, по данным расследователей, стала другая родственница депутата – теща Виталия Арешонкова.

Таким образом, недвижимость, которая до этого была оформлена на мать народного депутата, фактически осталась в кругу семьи. Журналисты также обратили внимание на другое имущество семьи.

В марте 2026 года на Виталия Арешонкова переоформили автомобиль Skoda Kodiaq 2019 года выпуска и квартиру в киевском жилом комплексе "Файна Таун". До этого, по данным расследователей, это имущество принадлежало его бабушке — матери народного депутата.

Кроме того, "Схемы" проанализировали имущество семьи Виталия Арешонкова по линии супруги. По оценке журналистов, его совокупная стоимость составляет не менее 12 миллионов гривен. Сын народного депутата в настоящее время работает в Бюро экономической безопасности Украины.

Что показывают декларации самого депутата

Отдельный блок расследования касается финансовой истории самого Арешонкова. По данным, в течение более десяти лет работы в Верховной Раде его задекларированный капитал не демонстрировал значительного роста. В декларации за 2025 год у депутата нет собственного жилья или автомобиля. Он декларирует два земельных участка в Житомирской области.

В то же время Арешонков проживает в доме в Коростене, который принадлежит его супруге, и пользуется автомобилем, оформленным на нее. Супруга депутата более двух десятилетий работала в сфере образования. По данным журналистов, ее совокупный доход за 27 лет работы составил около 350 тысяч гривен.

При этом у семьи есть сбережения и инвестиции в государственные облигации. В декларации за 2025 год Арешонков указал около 4,5 миллиона гривен, полученных от погашения государственных ценных бумаг, а также примерно 500 тысяч гривен процентного дохода.

В декларации за 2022 год, то есть за год приобретения дома в Закарпатье, депутат указал 1,7 миллиона гривен наличными. По данным журналистов, эти средства семья не потратила на закарпатскую недвижимость. Уже в 2023 году около 1,6 миллиона гривен из этой суммы были вложены в ценные бумаги.

Журналисты также обратились к Арешонкову с запросом о происхождении средств, на которые его семья приобретала имущество. В ответ он заявил, что вопросы журналистов касаются оценки его добропорядочности. Поэтому он переадресовал запрос во Вторую аттестационную комиссию Бюро экономической безопасности, которая проводит его аттестацию.

Владимир Арешонков является народным депутатом, входящим в депутатскую группу "Доверие". Летом 2025 года он был среди 263 парламентариев, поддержавших законодательные изменения, которые, по оценкам критиков, существенно ограничивали независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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