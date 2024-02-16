Супермаркеты переписали цены на важный овощ: сколько теперь стоит

В Украине подорожали тепличные помидоры. На текущей неделе (началась 12 февраля) представители оптовых компаний активно повышали отпускные цены на импортные томаты до 70-90 грн/кг, что в среднем на 14% дороже, чем неделей ранее. Дорожать овощ начал и в супермаркетах – правда, не все сорта. Впрочем, ввиду сложившейся ситуации, не исключено, что рост цен затронет большинство сортовых позиций.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Они отмечают: причина подорожания – высокая стоимость тепличных томатов на внутреннем рынке в Турции, "откуда в зимний период традиционно ведутся основные поставки данной продукции на рынок Украины".

"Еще одним поводом для удорожания тепличных томатов послужило довольно таки ограниченное предложение данной продукции на рынке. Так, на сегодняшний день основное предложения на украинском рынке составляет исключительно импортная продукция, поскольку украинские тепличные комбинаты выйдут на рынок с новым оборотом не раньше середины марта", – говорится в сообщении.

Сколько помидоры стоят в супермаркетах

Дорожать помидоры начали и в супермаркетах – правда, не все сорта. Так, по данным "Минфина", красные томаты 16 февраля стоят в них в среднем 92,65 грн, что более, чем на 2 грн превышает среднюю цену января.

Отдельные же сети продают эти помидоры по 79,9-102 грн/кг. Так:

Metro – 98,71 грн/кг;

Novus – 89,99 грн/кг;

Varus – 79,9 грн/кг;

Megamarket – 102 грн/кг.

А вот розовые помидоры цены пока снижаются. Ныне супермаркеты продают их в среднем по 118,15 грн/кг. В частности:

Auchan – 122 грн/кг;

Metro – 114,30 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же за год – с января-2023 по январь-2024 – в Украине подешевел сразу ряд важных продуктов. Больше всего – яйца, цены на которые снизились на 18,7%.

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