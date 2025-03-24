Супермаркеты обманывают украинцев при проведении акций: как хитрят

Для увеличения числа покупателей украинские супермаркеты и торговые заведения применяют различные маркетинговые стратегии, включая рекламные скидки. Однако нередко они нарушают правила: например, на ценниках указана одна сумма со скидкой, а при расчёте на кассе оказывается совсем другая.

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Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе. Там отметили: согласно законодательству, реклама о снижении цен и о распродаже обязательно должна содержать ряд сведений. В частности:

место проведения распродаж;

дату начала;

дату окончания;

соотношение размера новой цены к предыдущей цене реализации товара или размер скидки.

Соответственно, если на кассе называют цену, отличающуюся от указанной на ценнике, покупатель имеет право оплатить покупку именно по последней. Ведь "именно на основе такой информации было принято решение о покупке".

Вместе с тем, отмечается, если права потребителя нарушены, а предприятие отказывается удовлетворить справедливые требования в соответствии с действующим законодательством, следует обращаться в территориальный орган Госпродпотребслужбы в своем регионе. Адреса – по ссылке.

"Напоминаем потребителям о важности внимательного изучения обязательной информации о товаре, указанной на его маркировке. Особенно, когда цена значительно снижена, следует обратить особое внимание на срок годности пищевого продукта", – подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

У украинцев в супермаркетах отказываются принимать гривни определенных номиналов

В то же время, кассиры в украинских супермаркетах и магазинах могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты. Аргументировать это они могут тем, что им нечем давать сдачу. Однако подобное поведение является нарушением законодательства, а потому следует обращаться с жалобой к руководству заведения.

Как объяснили эксперты "Защиты прав потребителей", в такой ситуации покупателям следует пожаловаться администрации супермаркета. Ведь кассиры обязаны:

принимать у покупателей банкноты и монеты всех номиналов;

следить за тем, чтобы в кассе были необходимые для сдачи деньги, причем делать это самостоятельно.

При этом отмечается: настойчивое требование определенной суммы является перекладыванием обязанностей на покупателя. Как и понуждение к размену банкноты крупного номинала в другом месте.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем в супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей – используя весы, которые не прошли поверки. Однако это является нарушением прав потребителя, а потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.

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