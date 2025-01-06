Супермаркеты могут "обманывать" украинцев с помощью ценников: что на них должно быть обязательно указано

В Украине магазины и супермаркеты должны указывать на ценниках точную, понятную, лаконичную информацию и не вводить в заблуждение покупателя. К примеру, из нее должно быть точно понятно, какому весу соответствует указанная стоимость. Нарушение этих правил может стать причиной для привлечения к ответственности.

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Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе. Там отметили:

оформление средств информирования о ценах – собственно ценников – "производится до поступления товара в торговый зал";

до начала работы сотрудники магазина должны проверить наличие и правильность оформления ценников.

"Стоимость пищевого продукта – важный фактор, учитываемый потребителями при его выборе. Поэтому информация на ценнике товара должна быть точной, понятной, лаконичной и не вводить в заблуждение покупателя", – говорится в сообщении.

В целом же, отмечается, на ценниках и указателях цен для продовольственных товаров должны быть отмечены несколько позиций. В частности:

Для весовых товаров.

Название товара, сорт, цена за один килограмм или за 100 граммов.

Для товаров или напитков, продаваемых на разлив.

Название товара или напитка, сорт, цена за единицу емкости или единицу веса.

Для штучных товаров и напитков в бутылках.

Название товара или напитка, вес или емкость, сорт, цена за штуку.

Для расфасованных товаров.

Название товара, сорт, цена за один килограмм или за сто граммов, вес единицы расфасовки, цена за единицу расфасовки.

"Очень важно соблюдать эти простые правила во избежание неприятных ситуаций, когда потребитель цену за 100 грамм принимает за цену за 1 килограмм. Оформление средств информирования о ценах производится до поступления товара в торговый зал. До начала работы сотрудники магазина должны проверить наличие и правильность оформления (ценников)", – рассказали в службе.

В то же время, отмечается, если вы считаете, что ваши права потребителя нарушены, а торговое предприятие отказывается удовлетворить ваши требования в соответствии с действующим законодательством, следует обращаться в Госпродпотребслужбу или ее территориальные органы. Их адреса расположены по ссылке.

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