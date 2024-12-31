С 1 января в украинских супермаркетах должны появиться новые чеки: как будут выглядеть

Министерство финансов утвердило новую форму фискального чека – в частности, добавило обязательные поля "сдача", "средство оплаты" и пр. Выдавать их украинцам должны начать с 1 января 2025 года, а чеки старого образца перестанут считаться расчетным документом. Более того, за их выдачу продавца могут оштрафовать.

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Новую форму фискальных чеков Минфин утвердил Приказами №601 и №632. Согласно им:

В чеки добавлены новые обязательные поля.

"Была 31 строчка, стало 35. Добавились обязательное поле "сдача", поле "средство оплаты" – раньше была форма "наличная", "безналичная" и "другое", теперь будет расшифровано это "другое": например, оплата бонусами. Перед номером чека обязательно нужно прописать слово "чек" – и покупатель сможет понять, где номер именно чека. Отдельно нужно печатать дату и время выдачи чека", – объяснил эксперт Андрей Сухов.

Упрощена структура чеков – убраны определенные строки, например "кассир" и "держатель ЭПЗ".

По QR-кодам к чекам можно будет проверить на сайте Госналоговойслужбы.

Вводяться штрафы за невыполнение норм.

Так, за выдачу чека старого образцабудут штрафовать на 100% стоимости проданных с нарушениями товаров. За следующие же нарушение размер наказания существенно увеличится – до 150%.

Впрочем, для физлиц-предпринимателей ("ФОПов") на упрощенной системе, не являющейся плательщиками НДС – и если они не реализуют подакцизную продукцию, технически сложные бытовые изделия на гарантии, лекарства и медицинские товары, ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней – штрафы будут меньшими. Они составят 25% и 50% стоимости проданных с нарушениями товаров – за первое и последующие нарушения соответственно.

Чтобы избежать же штрафов, рассказал Сухов, классические РРО (регистраторы расчетных операций) нужно перепрошить. Для этого нужно вызвать специалиста с сервисного центра.

А вот некоторые ПРРО (программные регистраторы расчетных операций) могут перепрошиться автоматически. Однако на это лучше не надеяться, а проверить, имеет ли устройство механизм дистаннционного обновления, и если нет – провести перепрошивку.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на портале Дія возобновили предоставление услуги по закрытию физлица-предпринимателя ("ФОП"). Теперь "ФОПы" могут прекратить свою деятельность даже в период недоступности Единого государственного реестра (ЕГР). Для этого нужно, в чатсности, авторизоваться на портале.

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