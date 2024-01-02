Супермаркеты готовятся переписать цены на главные зимние фрукты: чего ждать в январе

В Украине в январе 2024 года ожидается подорожание традиционных зимних фруктов – цитрусовых и бананов. Обычно в это время года такая продукция дешевеет, но из-за польской блокады границы дорожает логистика, а потому растут и цены. В среднем повышение составит около 3%.

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Такой прогноз озвучила заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Инна Сало. "Относительно импортируемых плодов наблюдается неклассическая ситуация. Зимой их предложение расширяется, но цены все равно растут в среднем до 3% – из-за нарушенной логистики и удорожания горючего и доставки", – цитирует эксперта "24 канал".

По словам Сало, цены на апельсины к концу января могут вырасти до 80 грн за килограмм. Это самое серьезное подорожание в группе импортных фруктов, т. к. по состоянию на 2 января, по данным мониторинга OBOZ.UA, апельсины в украинских супермаркетах продают в среднем по 60 грн/кг.

Также эксперт прогнозирует подорожание лимонов приблизительно до 72 грн. Сейчас этот фрукт продают в среднем по 63 грн/кг.

Бананы, по расчетам Сало, могут подняться в цене до 62 грн (сейчас стоят около 60 грн). А вот цена самых простых мандаринов может вырасти с 55-60 грн в среднем до 65 грн/кг.

Кроме этих фруктов, подорожание коснется винограда и яблок. Сало считает, что в январе цены на яблоки могут вырасти до 19 гривен за килограмм (+9%),а на виноград – до 205 гривен за кило (+3%).

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине дорожает популярный овощ. Цены у производителей перед Новым годом взлетели на 19% всего за неделю.

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