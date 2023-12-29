Цены растут рекордными темпами: почему в Украине дорожает популярный овощ

Цены на картофель в Украине растут рекордными темпами. К примеру, крупные производители продают его по 14-18 грн/кг, что на 19% дороже, чем неделю назад. Причина – сочетание увеличенного спроса и предложения высококачественного картофеля.

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Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович. Она отметила: также некоторые крупные хозяйства удерживают продажи качественного картофеля, рассчитывая на дальнейший рост цен.

"В конце декабря 2023 года в Украине наблюдается рекордный рост цен на картофель. На данный момент средняя стоимость овоща уже в среднем в 3,5 раза выше, чем к концу декабря 2022 года", – сообщила Попович.

Картофель могут начать завозить из-за границы

При этом она подчеркнула: в настоящее время Украина не импортирует картофель. Однако дальнейшее повышение цен может спровоцировать это.

"Рынок картофеля в Украине носит динамический характер. И обусловленный такими факторами, как сезоны сбора урожая, качество продукции и рыночный спрос", – объяснила эксперт.

Какие цены в супермаркетах

Значительно выросли цены на картофель и в супермаркетах. Так, по данным Минфина, 29 декабря они продают его в среднем по 22,15 грн/кг, что сразу более чем на 10 грн превышает среднюю цену ноября.

В целом же крупные торговые сети продают картофель по 20,9-22,9 грн/кг. В частности:

Metro – 22,9 грн/кг;

Auchan – 21,9 грн/кг;

Megamarket – 22,9 грн/кг;

Varus – 20,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине ожидается рост цен на продукты питания. В частности, чиновники прогнозируют, что подорожание начнется уже с января, а по некоторым позициям вообще не исключается дефицит – в частности, соли и ряда импортных продуктов.

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