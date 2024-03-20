Суд в Лихтенштейне арестовал $22 млн экс-главы "Натфогаза" Коболева: деньги были выведены из Украины

Суд в Лихтенштейне наложил арест на средства, которые вывел из Украины бывший глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев. Речь идет о сумме более 22 млн долларов.

Соответствующее решение принял Княжеский окружной суд города Вадуц в Лихтенштейне, сообщают "Украинские новости". В частности, в решение суда сказано о запрете распоряжения (то есть наложении ареста) на сумму денежных средств – 22 215 522 долларов. При этом стороной защиты не предоставлено суду сведений об общем количестве средств, находящихся на соответствующих счетах.

Как свидетельствуют материалы суда, также залогодатели, внесшие залог за Коболева в размере 107 млн грн, требуют вернуть им 44 млн грн. В связи с этим адвокаты попросили изменить Коболеву меру пресечения с залога в 107,13 млн грн до 62,9 млн грн.

Защитник также сослался на нецелесообразность утверждения прокурора об имущественном положении обвиняемого и отметил, что его имущественное положение не подтверждается новыми документами со стороны обвинения. Однако банковские счета Коболева за границей заблокированы из-за уголовного преследования, и он не может пользоваться этими деньгами.

В свою очередь, суд критически воспринял ссылку адвокатов Коболева на решение Княжеского окружного суда г. Вадуц (Лихтенштейн) о запрете распоряжения средствами на счетах обвиняемого и его бывшей жены как утверждение об отсутствии у него денежных средств. Коллегия судей также убеждена, что, получая официальную заработную плату и скупая произведения искусства, Коболев мог сделать определенные сбережения, которые находятся не на счетах банковских учреждений Лихтенштейна.

Коболева обвиняют в незаконном получении 10 млн долларов премии. Дело касается получения Коболевым премии в размере около 260 млн гривен весной 2018 года. В январе 2023 года за получение премии Коболеву было вручено сообщение о подозрении.

По мнению обвинения, бывший глава правления "Нафтогаза Украины" в 2018 году инициировал рассмотрение наблюдательным советом "Нафтогаза Украины" вопрос о согласовании выплаты премии. Позже, как утверждают прокуроры, Коболев подготовил изменения и дополнения к представлению о выплате премии за экстраординарные достижения, определив размер премии в размере 10 млн долларов.

При этом Коболева подозревают в том, что он целенаправленно скрыл от членов Наблюдательного совета и Комитета по назначению и вознаграждению сведения о предельных размерах премирования по итогам работы. В то же время Высший антикоррупционный суд (ВАКС) разрешил Коболеву временно уехать за границу.

Коболев занимал должность председателя правления "Нафтогаза" с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года. Следующим главой госкомпании стал Юрий Витренко – бывший партнер и соратник Коболева, с которым у последнего возник конфликт. Однако в 2022 году Витренко тоже покинул должность, его заменил экс-министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее следственный судья ВАКС пришел к выводу, что подозрение, предъявленное Андрею Коболеву необоснованно, а мера пресечения назначаться не должна. Позже это решение отменили судьи апелляции Высшего антикоррупционного суда.

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