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Суд в Лихтенштейне арестовал $22 млн экс-главы "Натфогаза" Коболева: деньги были выведены из Украины

Глеб Иванов
Рынки и компании
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Суды по делу Андрея Коболева продолжаются

Суд в Лихтенштейне наложил арест на средства, которые вывел из Украины бывший глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев. Речь идет о сумме более 22 млн долларов.

Соответствующее решение принял Княжеский окружной суд города Вадуц в Лихтенштейне, сообщают "Украинские новости". В частности, в решение суда сказано о запрете распоряжения (то есть наложении ареста) на сумму денежных средств – 22 215 522 долларов. При этом стороной защиты не предоставлено суду сведений об общем количестве средств, находящихся на соответствующих счетах.

Материалы суда по делу Коболева

Как свидетельствуют материалы суда, также залогодатели, внесшие залог за Коболева в размере 107 млн грн, требуют вернуть им 44 млн грн. В связи с этим адвокаты попросили изменить Коболеву меру пресечения с залога в 107,13 млн грн до 62,9 млн грн.

Защитник также сослался на нецелесообразность утверждения прокурора об имущественном положении обвиняемого и отметил, что его имущественное положение не подтверждается новыми документами со стороны обвинения. Однако банковские счета Коболева за границей заблокированы из-за уголовного преследования, и он не может пользоваться этими деньгами.

В свою очередь, суд критически воспринял ссылку адвокатов Коболева на решение Княжеского окружного суда г. Вадуц (Лихтенштейн) о запрете распоряжения средствами на счетах обвиняемого и его бывшей жены как утверждение об отсутствии у него денежных средств. Коллегия судей также убеждена, что, получая официальную заработную плату и скупая произведения искусства, Коболев мог сделать определенные сбережения, которые находятся не на счетах банковских учреждений Лихтенштейна.

Коболева обвиняют в незаконном получении 10 млн долларов премии. Дело касается получения Коболевым премии в размере около 260 млн гривен весной 2018 года. В январе 2023 года за получение премии Коболеву было вручено сообщение о подозрении.

По мнению обвинения, бывший глава правления "Нафтогаза Украины" в 2018 году инициировал рассмотрение наблюдательным советом "Нафтогаза Украины" вопрос о согласовании выплаты премии. Позже, как утверждают прокуроры, Коболев подготовил изменения и дополнения к представлению о выплате премии за экстраординарные достижения, определив размер премии в размере 10 млн долларов. 

При этом Коболева подозревают в том, что он целенаправленно скрыл от членов Наблюдательного совета и Комитета по назначению и вознаграждению сведения о предельных размерах премирования по итогам работы. В то же время Высший антикоррупционный суд (ВАКС) разрешил Коболеву временно уехать за границу.

Коболев занимал должность председателя правления "Нафтогаза" с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года. Следующим главой госкомпании стал Юрий Витренко – бывший партнер и соратник Коболева, с которым у последнего возник конфликт. Однако в 2022 году Витренко тоже покинул должность, его заменил экс-министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее следственный судья ВАКС пришел к выводу, что подозрение, предъявленное Андрею Коболеву необоснованно, а мера пресечения назначаться не должна. Позже это решение отменили судьи апелляции Высшего антикоррупционного суда.

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