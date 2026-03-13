"Нафтогаз" окончательно выиграл суд против российского "Газпрома": сколько должны заплатить россияне

"Нафтогаз" окончательно выиграл суд против российского "Газпрома". Федеральный Верховный суд Швейцарии отклонил заявление российской компании.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза". Россияне должны возместить:

1,4 млрд долларов задолженности перед "Нафтогазом" за организацию транспортировки природного газа плюс проценты;

оплатить судебные расходы "Нафтогаза" в размере примерно 250 тыс. долларов (200 000 швейцарских франков);

компенсировать "Нафтогазу" примерно 317 тыс. долларов (250 000 швейцарских франков) расходов, понесенных в производстве перед Федеральным Верховным судом Швейцарии.

В июле 2025 года "Газпром" попытался отменить решение международного арбитражного суда в Цюрихе. Тогда "Нафтогаз" выиграл дело против "Газпрома" на 1,37 млрд долларов, поскольку российская компания нарушила условия соглашения.

Российская компания обратился с ходатайством о приостановлении исполнения решения до завершения рассмотрения дела. Но в ноябре 2025-го Федеральный Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайство о приостановлении исполнения. А сейчас суд полностью отклонил жалобу "Газпрома".

"Таким образом, высшая судебная инстанция Швейцарии подтвердила силу арбитражного решения и окончательно отклонила аргументы российской стороны. Нафтогаз и в дальнейшем будет работать над принудительным исполнением этого решения и продолжает ряд других процессов против страны-агрессора", – сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Какое судебное решение пытался отменить "Газпром"

В мае 2022 года "Газпром" прекратил выполнение своих обязательств перед "Нафтогазом" по контрактному принципу "take or pay" – обязательства платить даже за неполученный объем газа. Этот принцип широко применяется в долгосрочных контрактах на поставку энергоресурсов и является предохранителем против односторонних нарушений условий.

В ответ, в сентябре 2022 года "Нафтогаз" обратился в международный арбитраж. "Газпром" пытался заблокировать этот процесс через суды в России, однако безуспешно. Несмотря на попытки вмешательства, трибунал, в состав которого вошли арбитры из Швеции, Швейцарии и Израиля, принял окончательное решение в пользу украинской стороны.

Что стало предпосылкой суда

По соглашению 2019 года "Нафтогаз" должен был организовывать транзит российского газа по территории Украины для "Газпром". Действие соглашения заканчивалось 1 января 2025 года. То есть украинская сторона обеспечивала транспортировку газа, а российская компания должна была платить за эти услуги.

В мае 2022 года из-за действий российских войск транзит через точку входа "Сохранивка" стал невозможным. Несмотря на это, "Нафтогаз" продолжил выполнять условия соглашения и обеспечивал транзит через другой пункт – "Суджа". Однако "Газпром" начал платить не в полном объеме, чем нарушил условия договора.

В сентябре 2022 года "Нафтогаз" обратился в международный арбитраж в Швейцарии. В июне 2025 года арбитраж решил, что "Газпром" полностью виноват в невыполнении финансовых обязательств, и обязал компанию выплатить долг за транзит газа, проценты и расходы на арбитраж.

