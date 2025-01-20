В стране ЕС хотят запретить россиянам и беларусам занимать некоторые должности: кем не смогут работать

Гражданам России и Беларуси планируют запретить работать в структурах управления критической инфраструктурой в Латвии. Соответствующие поправки в закон о национальной безопасности для рассмотрения правительством подготовило Министерство внутренних дел страны.

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Как сообщает DELFI, в законопроекте предлагается отнести к критической инфраструктуре объекты, системы или их части, существенные для реализации важных общественных функций, а также охраны здоровья, обеспечения безопасности, экономического или социального благосостояния людей. Россиянам и беларусам могут запретить работать в управлении таких объектов как местного, так и европейского уровня.

"В целях укрепления защиты важной для безопасности Латвийского государства и общества критической инфраструктуры поправки предусматривают, что собственник критической инфраструктуры, истинный выгодоприобретатель или правовой владелец должен быть лоялен Латвии и ее Конституции, при этому ему запрещается оказывать поддержку, в том числе информационную, лицам или государствам, угрожающим территориальной неделимости, суверенитету и независимости или конституционному строю демократических государств", – объясняют журналисты.

Также поправки предусматривают ряд других ограничений:

Россия или Беларусь, ее граждане или юридические лица, зарегистрированные в России или Беларуси, не могут стать владельцем, управляющим или истинным бенефициаром критической инфраструктуры или особо значимой в европейском масштабе инфраструктуры.

России или Беларуси планируют запретить занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой и особо значимой в европейском масштабе критической инфраструктурой.

Граждане России и Беларуси не смогут быть трудоустроены или оказывать услуги в критической инфраструктуре или в особо значимой в европейском масштабе критической инфраструктуре, если предоставление услуг включает в себя доступ к информации или технологическому оборудованию, значимым для функционирования критической инфраструктуры.

Граждане РФ или РБ смогут выполнять работу в критической инфраструктуре или европейской критической инфраструктуре только в порядке исключения на основании отдельного разрешения органа государственной безопасности. Поправки предстоит рассмотреть правительству, а затем принять Сейму.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Латвии могут запретить гражданам России и Беларуси покупать землю в стране. Более того, министр иностранных дел Латвии Байба Браже обсудила эту инициативу с представителями других стран.

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