Страна ЕС усилила контроль над ввозом зерна из России и Беларуси: что известно

Литва усилила контроль над ввозом зерна из страны-террористки России и Беларуси. Сейчас проводится расследование по происхождению ввозимого в страну зерна.

Министерство сельского хозяйства Литвы инициировало это расследование. Об этом говорится на сайте литовского ведомства.

Этому предшествовало получение информации от министра агрополитики Украины о том, что РФ наживается на экспорте зерна с временно оккупированных территорий Украины в третьи страны.

Поэтому отныне будут проводиться проверки зерна для вскармливания скота и кормовых продуктов с территорий повышенного риска. В такие территории вошли, в частности, Россия, Беларусь и временно оккупированные территории Украины.

Пробы будут изыматься из каждого вагона или транспортного средства, которым импортируется зерно с этих территорий.

"У России не должно быть возможности воспользоваться инфраструктурой Литвы и получить прибыль от продажи украинского зерна", – заявил министр сельского хозяйства Литвы.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Франция потребует от Европейского Союза (ЕС) ввести общие для всего блока ограничения на импорт продукции из Украины. Даже при продолжении либерализации торговли предлагается ввести квоты на украинское зерно, в частности пшеницу и ячмень.

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