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Страна ЕС потребует ограничить ввоз продуктов из Украины: что известно

Ксения Капустинская
Mакроэкономика
2 минуты
1,5 т.
Ввоз зерна из Украины хочет ограничить Франция

Франция потребует от Европейского Союза (ЕС) ввести общие для всего блока ограничения на импорт продукции из Украины. Даже при продлении либерализации торговли предлагается ввести квоты на украинское зерно, в частности, пшеницу и ячмень.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно в эфире France info. Он отметил, что солидарность с Украиной не должна приводить к дестабилизации европейских рынков, т.к. в конце концов это "обернется и против украинцев".

"Рынок зерновых очень дезорганизован. И это не вина украинцев. Это российская агрессия, разрушившая рынки. Россияне зашли на рынки, где находились украинцы. Как следствие, украинцы уходят на европейский рынок. И все это давит на цены в Европе в целом, и очень сильно давит на границе. Мы хорошо знаем о демонстрациях в частности в Польше сегодня", – цитирует Фесно "Укринформ".

Французский министр пообещал, что будет настаивать на внедрении ограничений в отношении украинского зерна. Также Фесно считает, что при введении квот нужно учитывать не те объемы украинского импорта, которые фиксируются сейчас, а более старые (и соответственно более низкие) показатели.

Ранее Европарламент и Совет ЕС предварительно договорились о продлении мер по либерализации торговли с Украиной. Временная приостановка импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС, согласно этому плану, будет продолжена еще на год, до 5 июня 2025 года.

Окончательное решение будет приниматься на саммите ЕС 21-22 марта. Для его утверждения понадобится согласие всех стран-членов Евросоюза. Кроме того, продление "торгового безвиза" для Украины должен будет поддержать Европейский парлмент.

Действующее соглашение истекает 5 июня 2024 года. Новые правила должны вступить в силу сразу после окончания срока действия.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз также планирует ввести пошлины на зерно из России и Беларуси. В Европарламенте требовали полностью запретить аграрный импорт из этих стран, но в Еврокомиссии (ЕК) считают, что ограничений будет достаточно. 

В ЕК отмечают, что полное эмбарго может привести к глобальному колебанию цен на агропродукцию и, как результат, к проблемам с продовольственной безопасностью в мире. "Это будет использовано пропагандой Кремля, который попытается показать, что Запад провоцирует голод в беднейших странах", – считают в исполнительном органе ЕС.

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