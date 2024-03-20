Страна ЕС потребует ограничить ввоз продуктов из Украины: что известно

Франция потребует от Европейского Союза (ЕС) ввести общие для всего блока ограничения на импорт продукции из Украины. Даже при продлении либерализации торговли предлагается ввести квоты на украинское зерно, в частности, пшеницу и ячмень.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно в эфире France info. Он отметил, что солидарность с Украиной не должна приводить к дестабилизации европейских рынков, т.к. в конце концов это "обернется и против украинцев".

"Рынок зерновых очень дезорганизован. И это не вина украинцев. Это российская агрессия, разрушившая рынки. Россияне зашли на рынки, где находились украинцы. Как следствие, украинцы уходят на европейский рынок. И все это давит на цены в Европе в целом, и очень сильно давит на границе. Мы хорошо знаем о демонстрациях в частности в Польше сегодня", – цитирует Фесно "Укринформ".

Французский министр пообещал, что будет настаивать на внедрении ограничений в отношении украинского зерна. Также Фесно считает, что при введении квот нужно учитывать не те объемы украинского импорта, которые фиксируются сейчас, а более старые (и соответственно более низкие) показатели.

Ранее Европарламент и Совет ЕС предварительно договорились о продлении мер по либерализации торговли с Украиной. Временная приостановка импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС, согласно этому плану, будет продолжена еще на год, до 5 июня 2025 года.

Окончательное решение будет приниматься на саммите ЕС 21-22 марта. Для его утверждения понадобится согласие всех стран-членов Евросоюза. Кроме того, продление "торгового безвиза" для Украины должен будет поддержать Европейский парлмент.

Действующее соглашение истекает 5 июня 2024 года. Новые правила должны вступить в силу сразу после окончания срока действия.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз также планирует ввести пошлины на зерно из России и Беларуси. В Европарламенте требовали полностью запретить аграрный импорт из этих стран, но в Еврокомиссии (ЕК) считают, что ограничений будет достаточно.

В ЕК отмечают, что полное эмбарго может привести к глобальному колебанию цен на агропродукцию и, как результат, к проблемам с продовольственной безопасностью в мире. "Это будет использовано пропагандой Кремля, который попытается показать, что Запад провоцирует голод в беднейших странах", – считают в исполнительном органе ЕС.

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