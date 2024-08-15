Стоимость золота рекордная взлетела: сколько можно было заработать, если бы купили 5 лет назад

В Украине инвестировать средства в золото в 2,5 раза выгоднее, чем в доллары. Так, за пять лет тысяча долларов подорожала с 25,1 тыс. до 41,5 тыс. грн. В то же время, стоимость 0,65 унции золота выросла с 25,1 тыс. до 66,2 тыс. грн.

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Об этом свидетельствуют расчеты OBOZ.UA. В Украине 14 августа 2019 тысячу долларов можно было купить за 25 тыс. 140 грн. В то же время, тройская унция стоила 38 тыс. 403 грн. За тысячу долларов можно было купить 0,65 тройскую унцию золота. Итак, допустим, что украинец ровно пять лет назад потратил 25 тыс. 140 грн на приобретение 1 тыс. долларов и такую же сумму – на 0,65 тройской унции золота.

Через пять лет, 14 августа 2024 тысячу долларов можно продать уже за 41,5 тыс. грн. То есть, прибыль составит 16,36 тыс. грн. В то же время, 0,65 тройской унции, согласно информации НБУ, стоит уже 66,2 тыс. грн. То есть заработок по инвестиции в золото составит 41,1 тыс. грн. Таким образом, покупать золото в 2,5 раза выгоднее долларов. Отметим, согласно данным НБУ, тройская унция золота по состоянию на 14 августа 2024-го стоит 101,9 тыс. грн.

Как сообщает CBSNews, в этом году цена на золото достигла нескольких рекордов. Подорожание началось в марте, тогда стоимость унции достигла исторического максимума в 2160 долларов. Последний рекорд произошел 13 августа, когда золото подорожало до более чем 2506 долларов за унцию.

В этом году стоимость золота возросла до новых высот по нескольким причинам, включая длительный период высокой инфляции в сочетании с геополитической и экономической неопределенностью. В связи с этими факторами инвесторы обратились к золоту, чтобы помочь оградить свои портфели от убытков и от возможного падения рынка.

Поскольку цена на золото колеблется значительно выше, чем в это время в прошлом году, вы можете задаться вопросом, в какой тип золота лучше инвестировать сейчас. В конце концов, существует так много способов получить доступ к этому драгоценному металлу, включая золотые слитки по 1 унции, золотые акции и золотые монеты. Вот что думают эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2024 года украинцы купили в банках рекордный за 12 лет объем валюты. В частности, коммерческим банкам наличной и безналичной валюты было продано на 1,658 млрд. долларов (в эквиваленте). А куплено на 2,775 млрд долларов.

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