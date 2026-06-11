Стоимость старых квартир внезапно выросла: какой город Украины стал рекордсменом на рынке недвижимости

Ивано-Франковская область стала одним из главных рекордсменов украинского рынка вторичного жилья. За год средняя цена однокомнатной квартиры здесь выросла на 35% и достигла 72 тысяч долларов. Несмотря на войну, западные регионы продолжают оставаться центром спроса на недвижимость, поэтому существенного удешевления квартир в ближайшее время здесь не прогнозируется.

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Об этом свидетельствуют аналитические данные профильного агентства для поиска недвижимости. По итогам мая 2026 года средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Ивано-Франковской области достигла 72 тысяч долларов.

За год цена выросла на 35%, что стало абсолютным рекордом среди большинства крупных региональных рынков. Для сравнения, в Киеве годовой рост составил 13%, во Львовской области – 12%, а на Закарпатье – 8%. Таким образом именно Ивано-Франковщина продемонстрировала самую мощную динамику подорожания среди регионов с высокой стоимостью жилья.

Регион продолжает привлекать украинцев относительной безопасностью, развитой инфраструктурой и близостью к границам Европейского Союза (ЕС). Кроме того, многие граждане рассматривают жилье на западе страны как способ сохранения капитала.

Интересно, что в мае спрос на вторичное жилье в Ивано-Франковской области почти не изменился по сравнению с апрелем, снизившись лишь на 3%. Отмечается, что это свидетельствует о стабильности рынка даже после стремительного подорожания. В то же время в других регионах ситуация была менее оптимистичной.

Наибольшее сокращение спроса зафиксировали в Херсонской области – минус 18%, Сумской – минус 11%, Черновицкой – минус 9% и Черниговской – минус 8%. На этом фоне западные области продолжают выглядеть наиболее привлекательными для покупателей.

Вторичный рынок сегодня имеет ряд преимуществ перед новостройками. Покупатель может сразу оценить реальное состояние квартиры, дома и района, не дожидаясь завершения строительства или ввода объекта в эксплуатацию. Кроме того, многие владельцы готовы к переговорам по стоимости, особенно если квартира продается срочно.

Еще одним важным фактором остается готовность жилья к заселению. Для многих семей это критически важно, ведь покупка квартиры часто связана с необходимостью быстрого переезда.

Лидером по стоимости жилья традиционно остается Киев. Средняя цена однокомнатной квартиры в столице уже достигла 89 тысяч долларов. В первую пятерку также вошли:

Закарпатская область – 75,8 тыс. долларов;

Львовская область – 75 тыс. долларов;

Ивано-Франковская область – 72 тыс. долларов;

Ровенская область – 65 тыс. долларов.

Фактически запад Украины продолжает формировать отдельный рынок недвижимости со своими правилами и ценами. Самые низкие цены остаются в регионах, которые больше всего пострадали от войны или находятся вблизи зоны боевых действий. Средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет:

Херсонская область – 15,5 тыс. долларов;

Запорожская область – 17 тыс. долларов;

Николаевская область – 20 тыс. долларов;

Кировоградская область – 23,5 тыс. долларов;

Сумская область – 24 тыс. долларов.

Разница между самым дорогим Киевом и самой дешевой Херсонщиной превышает пять раз. Отдельного внимания заслуживает Закарпатская область. Именно здесь в мае был зафиксирован самый большой месячный рост спроса на вторичное жилье сразу на 15%.

Украинцам существенного падения цен на вторичное жилье в ближайшее время ожидать не стоит. Наоборот, в регионах с высоким спросом и ограниченным предложением квартиры могут продолжить дорожать. Особенно это касается западных областей, где количество желающих приобрести жилье остается значительным.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы до 1 июля получат информацию о необходимости уплатить налоги на недвижимость. Платить надо только за "лишние" квадратные метры. При этом стоимость налога составляет до 1,5% от минималки за прошлый год – 120 грн за каждый кв.м.

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