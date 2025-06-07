Стоимость доллара в Украине пересчитают: сколько будет стоить валюта

В Украине курс доллара 7-8 июня в большинстве обменников и отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,10 до 41,30 грн и продажа от 41,40 до 41,80 грн. Курс наличного евро на этих выходных будет в пределах коридора: прием от 46,95 до 47,45 гривен и продажа от 47,50 до 47,80 гривен.

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Такой прогноз Минфина озвучил аналитик Алексей Козырев. Он напомнил, что за период со 2 по 6 июня курс продажи доллара на межбанке просел на 14 копеек - с 41,56/41,60 до 41,40/41,44 гривен, наличный доллар вечером в пятницу, 6 июня, обменники финкомпаний продавали по 41,35-41,60 гривен.

Владельцы отдельных обменных пунктов могут еще скорректировать указанные прогнозные курсы покупки/продажи доллара и евро еще на плюс-минус 5-7 копеек в зависимости от своих индивидуальных задач в конкретном регионе Украины.

Что влияло на ситуацию

На фоне очередных скандалов в США, теперь уже между миллиардером Илоном Маском и американским президентом Дональдом Трампом, противоречивых данных по американской экономике, а также угрозы введения повышенных пошлин США в отношении европейских товаров евро все же снова немного потеснил доллар на мировом рынке.

6 июня ЕС и Украина вернулись к довоенному режиму торговых квот. Теперь блок снова будет устанавливать квоты на импорт украинских продуктов, чтобы защитить своих фермеров. По разным оценкам, наша страна будет терять около $2,8 млрд-$3,6 млрд экспортной выручки в год.

По подсчетам Нацбанка, из-за возвращения к стандартным условиям торговли с ЕС Украина потеряет около $800 млн на экспорте уже к концу 2025 года. Об этом на брифинге 5 июня заявил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук. Сокращение валютных поступлений ударит по нашему валютному рынку, поскольку эти недопоступления валюты от экспорта придется на межбанке закрывать Нацбанку за счет продажи ЗВР во время проведения интервенций.

Правда, как заявил в интервью Reuters еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен, ЕС и Украина уже ведут переговоры по новым правилам торговли.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, в финансовой группе ICU не советуют украинцам хранить сбережения в долларах. Дело в том, что, по их словам, только в 2025 году 100 долларов "под матрасом" или на текущем счете потеряли более 3% стоимости в годовом измерении. А для того, чтобы эта валюта потенциально начала приносить доход, ее курс должен существенно вырасти.

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