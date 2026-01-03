Стоимость доллара и евро изменится: сколько будет стоить валюта

Курс доллара в большинстве обменников и отделениях банков 3-4 января будет находиться в пределах коридора: прием от 42,00 до 42,25 грн и продажа от 42,45 до 42,75 грн. А курс евро будет в пределах коридора: прием от 49,50 до 49,80 грн и продажа от 49,95 до 50,20 грн.

Такой прогноз для издания "Минфин" озвучил аналитик Алексей Козырев. За счет большого разброса котировок покупки и продажи евровалюты в разных сетях обменных пунктах евро останется главным инструментом для спекуляций на наличном рынке в этот период.

Смягчение некоторых ограничений для резидентов "Дефенс Сити", опубликованных Нацбанком 31 декабря буквально "под елочку" будет касаться условий покупки иностранной валюты для импорта товаров предприятий ОПК и осуществления трансграничных переводов из Украины по отдельным операциям. Потенциально в 2026 году это позволит оборонке оперативно закрывать свои потребности в валюте и международных расчетах для выполнения заказов ВСУ и некоторых иностранных партнеров, но все будет зависеть от реальных объемов этих контрактов и их доли в ежедневных объемах торгов.

А пока за период 29 декабря – 2 января курс продажи доллара на межбанке вырос на 15 копеек со стартовых котировок понедельника 42,10/42,14 до 42,25/42,29 гривен до конца пятничной сессии. А на наличном рынке вечером 2 января доллар продавался по 42,45 – 42,70 гривен.

Курс безналичного евро за неделю снизился на 3 копейки – со стартовых уровней понедельника 49,5938/49,624 гривны до 49,555/49,5934 гривны к вечеру 2 января. А на наличном рынке вечером в пятницу евро продавался в обменниках по 49,95-50,20 гривен.

Такие показатели ценников наличного рынка что по доллару, что по евро не критичны для нашего рынка. Но все же банки и обменники окончательно преодолели порог в 50 гривен при продаже евровалюты, что в дальнейшем еще психологически сработает против гривны на валютном рынке нашей страны в январе.

При таком раскладе на валютном рынке, но при сохранении определенной подвешенности ситуации как в геополитике, так и в экономике и на фронтах – финансистам пока нет резона особо расширять спреды между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро. Но и сужать их у владельцев обменников сейчас нет оснований. Поэтому эти субботу и воскресенье они проработают в формате "с оборота" со спредом по доллару в пределах до 20-25 копеек, а по евро – в пределах до 20-30 копеек. Оптовые обменники сохранят спред по доллару и евро в пределах 15-20 копеек.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в экспертной среде ожидают, что в начале 2026 года ситуация на валютном рынке Украины мало чем будет отличаться от текущей. Там прогнозируют, что НБУ будет играть ведущую роль, корректируя спрос и предложение через валютные интервенции. А валютный рынок будет достаточно сбалансированным.

