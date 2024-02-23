По прежним ценам автогаз больше не купить: украинские АЗС резко изменили стоимость популярного топлива

В Украине ощутимо подорожал автогаз. За прошедшую неделю (с 16 по 23 февраля) АЗС повысили его стоимость на 85 коп./л, до средних 27,59 грн/л. Более того, ожидается, что рост цен продолжиться – по прогнозам, автогаз украинцам будут продавать по 30 грн/л.

Об этом сообщает Enkorr. По его данным, за указанное время цены на ресурс повысили практически все крупные сети АЗС. Исключениями – оставив цены на прежнем уровне – стали только:

SOCAR, где автогаз, как и раньше, стоит 27,99 грн/л;

Рур груп – 27 грн/л.

Где цены выросли больше всего

По данным аналитиков, больше всего цену на автогаз за прошедшую неделю повысили в сети Укрнафта – на 2 грн/л, до 27,9 грн/л. А кроме того:

Mango – на 1,8 грн/л, до 28,03 грн/л;

ZOG – на 1,5 грн/л, до 28 грн/л;

Motto – на 1,5 грн/л, до 26,98 грн/л;

Авантаж 7 – на 1,5 грн/л, до 26,45 грн/л.

Где самые низкие цены

Дешевле всего же ресурс продают на заправках Green Wave – 25,9 грн/л. А также:

RLS – 26,4 грн/л;

Авантаж 7 – 26,45 грн/л;

Marshal – 26,54 грн/л;

Luxwen – 26,59 грн/л.

На каких АЗС дороже всего

Самые высокие же цены выставили в сети ОККО – 28,64 грн/л. А кроме того:

WOG – 28,61 грн/л;

KLO – 28,29 грн/л;

Mango – 28,03 грн/л;

ZOG – 28 грн/л;

SOCAR, Neftek – 27,99 грн/л;

Укрнафта – 27,9 грн/л.

Будет еще дороже

Впрочем, текущее подорожание – не окончательное. Как рассказали аналитики, участники рынка прогнозируют рост стоимости автогаза до 30 грн/л.

Причину же этого, отмечается, видят в скачке цен в оптовом сегменте. Так, напомнили аналитики, на аукционе на Украинской энергетической биржи 21 февраля "стоимость отдельных лотов превысила 50 000 грн/т (27 грн/л)".

"Операторы единогласно прогнозируют дальнейший рост из-за скачка цен в оптовом сегменте. При неизменности текущих факторов (блокирование только польской границы, стабильность мировых цен) цены на газ имеют потенциал к росту до 30 грн/л", – резюмировали они.

Как сообщал OBOZ.UA, нынешнему подорожанию предшествовал длительный период снижения цен на автогаз. Так, ресурс ежедневно дешевел с 30 ноября 2023 года по 16 февраля 2024-го.

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