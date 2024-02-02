Старых цен на АЗС больше нет: сколько стоит автогаз в Украине

За последнюю неделю – с 26 января по 2 февраля – стоимость автогаза в Украине снизилась на 29 коп./л, до средних 27,3 грн/л. В целом же, снижение цені на ресурс уже стало устоявшимся трендом. Последний он дорожал аж 30 ноября 2023 года – на 8 коп./л, до средних 36,74 грн/л. На следующий день цена осталась на том же уровне, а после этого начался спад, который не остановился по сей день.

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О недельном удешевлении сообщает Enkorr. По его данным, цены снизили в большинстве крупных сетей АЗС. Те же, кто этого не сделал, оставил стоимость автогаза на прежнем уровне – кроме сети KLO, где ресурс подорожал на 30 коп./л, до средних 27,99 грн/л.

Где подешевело больше всего

Больше всего – на 1 грн/л – по данным аналитиков,снизили цены сразу в трех сетях. Это:

Neftek – до 27,49 грн/л;

Рур груп – до 27 грн/л;

VST – до 26,4 грн/л.

Также ощутимо автогаз подешевел на заправках Luxwen – на 90 коп./л, до 25,59 грн/л. И Катрал – на 80 коп./л, до 25,97 грн/л.

На каких АЗС самые высокие цены на автогаз

В целом же крупные сети продают ресурс по 25,45-29,16 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива превышает 3,7 грн/л.

Самые высокие цены выставили на заправках ОККО – 29,16 грн/л. А кроме того:

WOG – 29,11 грн/л;

SOCAR – 28,99 грн/л;

UPG – 28,03 грн/л;

KLO – 27,99 грн/л.

Где дешевле всего

Дешевле всего автогаз стоит на АЗС Авантаж 7 – 25,45 грн/л. А также:

Luxwen – 25,59 грн/л;

Marshal – 25,74 грн/л;

Green Wave – 25,9 грн/л;

Катрал – 25,97 грн/л;

Motto – 25,98 грн/л;

Rodnik – 25,99 грн/л;

БРСМНафта – 26,01 грн/л.

Что будет с ценами дальше

В то же время нынешнее снижение стоимости автогаза, видимо, не окончательное. Как объяснил эксперт по топливу Александр Сиренко, цены могут опустится гораздо ниже.

По его словам, в нынешних условиях стабильности рынка цены на автогаз должны двигаться до 25 грн/л – когда наценка к оптовой стоимости составит 3 грн. Но даже если наценка составит 5 грн, розничная цена, по мнению эксперта, не должна превысить 27 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам экспертов, основной причиной удешевления топлива является снижение котировок на нефтепродукты в Европе. Ведь в условиях низкого спроса трейдеры снизили цены.

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