Старых цен на АЗС больше нет: сколько стоит автогаз в Украине
За последнюю неделю – с 26 января по 2 февраля – стоимость автогаза в Украине снизилась на 29 коп./л, до средних 27,3 грн/л. В целом же, снижение цені на ресурс уже стало устоявшимся трендом. Последний он дорожал аж 30 ноября 2023 года – на 8 коп./л, до средних 36,74 грн/л. На следующий день цена осталась на том же уровне, а после этого начался спад, который не остановился по сей день.
О недельном удешевлении сообщает Enkorr. По его данным, цены снизили в большинстве крупных сетей АЗС. Те же, кто этого не сделал, оставил стоимость автогаза на прежнем уровне – кроме сети KLO, где ресурс подорожал на 30 коп./л, до средних 27,99 грн/л.
Где подешевело больше всего
Больше всего – на 1 грн/л – по данным аналитиков,снизили цены сразу в трех сетях. Это:
- Neftek – до 27,49 грн/л;
- Рур груп – до 27 грн/л;
- VST – до 26,4 грн/л.
Также ощутимо автогаз подешевел на заправках Luxwen – на 90 коп./л, до 25,59 грн/л. И Катрал – на 80 коп./л, до 25,97 грн/л.
На каких АЗС самые высокие цены на автогаз
В целом же крупные сети продают ресурс по 25,45-29,16 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива превышает 3,7 грн/л.
Самые высокие цены выставили на заправках ОККО – 29,16 грн/л. А кроме того:
- WOG – 29,11 грн/л;
- SOCAR – 28,99 грн/л;
- UPG – 28,03 грн/л;
- KLO – 27,99 грн/л.
Где дешевле всего
Дешевле всего автогаз стоит на АЗС Авантаж 7 – 25,45 грн/л. А также:
- Luxwen – 25,59 грн/л;
- Marshal – 25,74 грн/л;
- Green Wave – 25,9 грн/л;
- Катрал – 25,97 грн/л;
- Motto – 25,98 грн/л;
- Rodnik – 25,99 грн/л;
- БРСМНафта – 26,01 грн/л.
Что будет с ценами дальше
В то же время нынешнее снижение стоимости автогаза, видимо, не окончательное. Как объяснил эксперт по топливу Александр Сиренко, цены могут опустится гораздо ниже.
По его словам, в нынешних условиях стабильности рынка цены на автогаз должны двигаться до 25 грн/л – когда наценка к оптовой стоимости составит 3 грн. Но даже если наценка составит 5 грн, розничная цена, по мнению эксперта, не должна превысить 27 грн/л.
Как сообщал OBOZ.UA, по словам экспертов, основной причиной удешевления топлива является снижение котировок на нефтепродукты в Европе. Ведь в условиях низкого спроса трейдеры снизили цены.
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