Старых цен больше нет: в Киеве резко переписали стоимость аренды квартир

В Киеве существенно снизилась стоимость аренды квартир. За последний месяц удешевление составило почти 4 500 грн, или 16,15%, – со средних 26 835 до 22 500 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке без учета количества комнат).

За год же цены снизились на 7,16%, сообщает M2bomber. Т. е. почти на 1 800 грн.

А вот в полугодовом разрезе произошло подорожание – причем заметное. За этот период цены выросли на 8,58%, или более чем 1 700 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 15 200 грн. Объявлений с такими ценами насчитывается 12,7%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 18 000 и 20 400 грн. Таких объявлений по 8%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 41 600 грн. Таких объявлений насчитывается 11,6%.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир в среднем стоит от 11 000 до 31 662 грн. Т.е. разница между самым дорогим и самым дешевым составляет почти 21 000 грн.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 11 000 грн. А также:

в Днепровском – 16 500 грн.

Оболонском – 17 000 грн.

Святошинском – 17 500 грн.

Дарницком – 18 000 грн.

Соломенском – 20 500 грн.

Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе, где это стоит в среднем 31 662 грн. А кроме того, в:

Печерском – 30 000 грн.

Подольском – 29 014 грн.

Голосеевском – 29 000 грн.

В Украине собираются переписать правила по аренде

Тем временем, украинцам могут разрешить выкупать арендованное жилье. Впрочем, ожидается, что распространяться норма будет только на социальную недвижимость. А для получения права воспользоваться ею придется прожить в таком жилье минимум 10 лет.

Как рассказала OBOZ.UA нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"), для появления в Украине аренды с правом выкупа идет работа над правительственным законопроектом № 12377 "Об основных принципах жилищной политики". Который сейчас готовят ко второму чтению.

По словам Шуляк, ожидается, что ежемесячные арендные платежи в течение 10 лет будут включать в стоимость жилья. Поэтому после окончания срока аренды можно будет стать владельцем такой недвижимости.

Стоимость выкупа жилья будет не ниже стоимости нового социального жилья – для его замены. То есть покупая уже готовое жилье для себя, украинцы будут финансировать его строительство для других.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине готовят переход на новую модель жилищной политики в целом – чтобы решить, в частности, проблемы устаревшего жилого фонда. Среди прочего в планах – избавиться от многолетних очередей на квартиры и незавершенных строек.

