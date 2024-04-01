Старых цен больше нет: в Киеве переписали стоимость аренды квартир

В Украине существенно подешевела аренда квартир. За последние 6 месяцев ее стоимость снизилась почти на 1800 грн – со средних 17 769 грн до 16 000 грн. За месяц удешевление оказалось не таким заметным – 544 грн, однако примечателен сам факт его.

Об этом сообщает M2bomber. По его данным, дешевле всего снимать квартиру в Деснянском районе столицы – в среднем 12 200 грн. А кроме того:

Святошинском, Оболонском – 13 000 грн;

Соломенском, Днепровском, Дарницком – 15 000 грн;

Подольском – 16 000 грн.

Самые высокие цены зафиксированы в Печерском районе – 29 709 грн. А также:

Шевченковском – 26 000 грн;

Голосеевском – 19 000 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру

В то же время, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 15 200 грн – 9,9% объявлений. Также часто встречаются цены:

12 000 грн – 9,2%;

8 800, 11 200 грн – 8,6%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 12 800 грн. Таких объявлений насчитывается 10,8%. Также "популярны" цены:

15 200 грн – 6,5%;

10 400, 20 000 грн – 4,8%.

Цены на съем 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 15 600 грн – таких объявлений насчитывается 9,4%. А также по:

18 000 грн – 7,5%;

39 600 – 6,6%.

Как составить договор аренды

Правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны:

ФИО и адреса сторон;

объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.;

дата заключения договора и срок, на который он заключается;

размер и порядок оплаты;

порядок осуществления коммунальных платежей – кто именно и в какие сроки их осуществляет;

размер страхового депозита и его возврат.

Кроме того, важно указать способ продления договора. К примеру, что он продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания его срока ни одна из сторон не изъявила желания прекратить сотрудничество.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на вторичном рынке Киева квартиры ощутимо подорожали. За последние 6 месяцев цены на квадратные метры здесь выросли более, чем на 6000 грн – со средних 53 453 грн до 59 520 грн. Заметно подорожали они и за месяц – почти на 3800 грн.

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