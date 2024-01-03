Старых цен больше нет: собственники изменили стоимость 1-комнатных квартир по всей Украине

На вторичном рынке недвижимости Украины за год (с декабря-2022 по декабрь-2023) подорожали 1-комнатные квартиры. Причем практически по всей стране. Впрочем, рост цен оказался неравномерным – с 3,2% в Николаевской области до 49,1% в Черниговской.

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Кроме последней сильное подорожание было зафиксировано еще в ряде регионов, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. Речь о:

Кировоградской – 42,2%;

Черкасской – 38,3%;

Ивано-Франковской областях – 36,2%;

город Киеве – 30%.

Впрочем, невысокий рост цен был зафиксирован также в нескольких областях. Кроме Николаевской, это:

Житомирская – 5,5%;

Винницкая – 9,2%;

Одесская области – 9,3%.

В остальных же регионах 1-комнатные квартиры подорожали в пределах 10,5-25,3%.

В то же время, рост цен затронул не полностью всю Украину – в двух областях они снизились. Это:

Херсонская – на 24,9%

Киевская – на 4,8%.

Какие цены

В целом же, по данным аналитиков, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры стоят от средних 23 486 до 88 685 долларов. Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем, собственно, 88 685 долларов.

На втором месте – Львовская область, 66 648 долларов. Далее идут:

Закарпатская – 53 401 доллар;

Винницкая – 49 490 долларов;

Одесская – 47 034 доллара.

Дешевле всего, по данным аналитиков, такое жилье покупать в Николаевской области – в среднем 23 486 долларов. А кроме того:

Запорожской – 23 591 доллар;

Херсонской – 23 787 долларов;

Кировоградской – 25 331 доллар;

Сумской – 27 128 долларов.

Аренда также подорожала

За год (с декабря-2022 по декабрь-2023) практически по всей Украине выросли и цены на аренду 1-комнатных квартир. Больше всего в Волынской области – сразу на 87,6%. А также:

Ривненской – 75,5%;

Черкасской – 65%;

Черниговской – 61,7%;

Житомирской – 61,6%.

Меньше всего стоимость съема такого жилья увеличилась в Ивано-Франковской области – всего на 0,2%. А кроме того:

Тернопольской – 3,2%;

Закарпатской – 7,9%.

В целом же, по данным аналитиков, аренда 1-комнатных квартир стоит от средних от 2 800 грн в Херсонской области до 16 425 грн в Киеве.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в 2024 году на новое жилье спрос будет оставаться низким. Поэтому цены на квартиры в новостройках вряд ли поднимутся более чем на 3-5%, что вдвое ниже прогнозируемой инфляции.

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