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Старых цен больше нет: собственники изменили стоимость 1-комнатных квартир по всей Украине

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Собственники изменили стоимость 1-комнатных квартир по всей Украине

На вторичном рынке недвижимости Украины за год (с декабря-2022 по декабрь-2023) подорожали 1-комнатные квартиры. Причем практически по всей стране. Впрочем, рост цен оказался неравномерным – с 3,2% в Николаевской области до 49,1% в Черниговской.

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Кроме последней сильное подорожание было зафиксировано еще в ряде регионов, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. Речь о:

  • Кировоградской – 42,2%;
  • Черкасской – 38,3%;
  • Ивано-Франковской областях – 36,2%;
  • город Киеве – 30%.
В Украине подорожали 1-комнатные квартиры

Впрочем, невысокий рост цен был зафиксирован также в нескольких областях. Кроме Николаевской, это:

  • Житомирская – 5,5%;
  • Винницкая – 9,2%;
  • Одесская области – 9,3%.

В остальных же регионах 1-комнатные квартиры подорожали в пределах 10,5-25,3%.

В то же время, рост цен затронул не полностью всю Украину – в двух областях они снизились. Это:

  • Херсонская – на 24,9%
  • Киевская – на 4,8%.

Какие цены

В целом же, по данным аналитиков, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры стоят от средних 23 486 до 88 685 долларов. Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем, собственно, 88 685 долларов.

На втором месте – Львовская область, 66 648 долларов. Далее идут:

  • Закарпатская – 53 401 доллар;
  • Винницкая – 49 490 долларов;
  • Одесская – 47 034 доллара.

Дешевле всего, по данным аналитиков, такое жилье покупать в Николаевской области – в среднем 23 486 долларов. А кроме того:

  • Запорожской – 23 591 доллар;
  • Херсонской – 23 787 долларов;
  • Кировоградской – 25 331 доллар;
  • Сумской – 27 128 долларов.

Аренда также подорожала

За год (с декабря-2022 по декабрь-2023) практически по всей Украине выросли и цены на аренду 1-комнатных квартир. Больше всего в Волынской области – сразу на 87,6%. А также:

  • Ривненской – 75,5%;
  • Черкасской – 65%;
  • Черниговской – 61,7%;
  • Житомирской – 61,6%.
Аренда также подорожала

Меньше всего стоимость съема такого жилья увеличилась в Ивано-Франковской области – всего на 0,2%. А кроме того:

  • Тернопольской – 3,2%;
  • Закарпатской – 7,9%.

В целом же, по данным аналитиков, аренда 1-комнатных квартир стоит от средних от 2 800 грн в Херсонской области до 16 425 грн в Киеве.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в 2024 году на новое жилье спрос будет оставаться низким. Поэтому цены на квартиры в новостройках вряд ли поднимутся более чем на 3-5%, что вдвое ниже прогнозируемой инфляции.

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